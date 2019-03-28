«دبي التجاري» يحصد جائزة «التميز في المدفوعات»

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك دبي التجاري، بجائزة «التميز في المدفوعات»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز فينوفيكس لعام 2019، الذي عقد على هامش قمة فينوفيكس الشرق الأوسط للابتكار والتميز في الخدمات المالية في فندق العنوان دبي مارينا مؤخراً.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن البنك حسن الرضا، المدير العام لإدارة علاقات المؤسسات والخدمات المصرفية، وأمول باهوجونا، رئيس إدارة المدفوعات والنقد.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: تؤكد هذه الجائزة مكانتنا كوننا مزوداً رئيسياً لخدمات المدفوعات وإدارة النقد، وهي دليل على توجهات بنك دبي التجاري واستثماراته في مجال التكنولوجيا الرقمية والابتكار لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا. وتوفر إدارة النقد والمدفوعات ببنك دبي التجاري مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك حلول المدفوعات والتحصيل والسيولة.