«الإمارات دبي الوطني» لم يحصل على الموافقة بشراء «دينيز بنك» بعد

المصدر: دبي - البيان

ذكر متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني لـ «البيان الاقتصادي» أمس إن إتمام صفقة شراء «دينيز بنك» يستلزم الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الحكومية المعنية في الإمارات وهي وزارة المالية والمصرف المركزي، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد الحصول على تلك الموافقات.

وفي وقت سابق نقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لـ«دينيز بنك» هاكان أتيس قوله إن عملية بيع (سبير بنك)لوحدته التركية إلى بنك الإمارات دبي الوطني قد تستكمل في أوائل أبريل. وأضاف في مقابلة مع صحيفة» دنيا«أنه»قد يتم الانتهاء من عملية البيع في الأيام القليلة الأولى من أبريل«.

وقال إن الأمر يتطلب بعد ذلك الحصول على مزيد من الموافقات لإبرام الصفقة. وكان هيرمان جريف الرئيس التنفيذي لبنك(سبير بنك) توقع في فبراير أن تنجز عملية البيع بنهاية العام، مضيفًا أنه لم يكن على يقين تام من إبرام الصفقة على الإطلاق.