سوق أبوظبي للأوراق المالية يستقبل وفداً طلابياً من جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق المالي الرائد في المنطقة، وفداً طلابياً من جامعة زايد - أبوظبي، وذلك ضمن الاحتفالات السنوية بفعاليات الدورة الثامنة لـ«أسبوع المال العالمي» التي تتواصل فعالياته حتى 31 مارس.

ويعد أسبوع المال العالمي حدثاً عالمياً يقام سنوياً في شهر مارس، وتنظمه المنظمة الدولية لمالية الأطفال والشباب بهدف زيادة الوعي المالي بين فئة الأطفال والشباب حول العالم، وتحفيزهم لاكتساب مهارات إدارة الأموال والتخطيط المالي السليم. وتشارك هذا العام أكثر من 169 دولة و53 ألف مؤسسة في هذا الحدث، عبر أكثر من 310 آلاف فعالية ونشاط متنوع، ويضم ما يقارب 32 مليون مشارك من الأطفال والشباب.

وأكد خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، التزام السوق برفد الجهود الأكاديمية، وتطوير التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، لتنمية الوعي الاستثماري، وتعريف الطلاب بإجراءات السوق وأساليب التداول في أسواق المال المحلية.

وقال: «يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير معرفة الطلاب ورواد المستقبل بآليات وسبل الاستثمار الآمن، حيث إن طلاب اليوم هم مستثمرو الغـد».