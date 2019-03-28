نمو الإقراض المصرفي إلى 1.67 تريليون بنهاية فبراير

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت الودائع والقروض المصرفية، نمواً 0.8 و0.6 % على التوالي، بنهاية فبراير، مقارنة مع شهر يناير 2019.

وكشفت إحصاءات المؤشرات المصرفية للبنوك الوطنية والأجنبية، الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع الودائع المصرفية من تريليون و754.6 مليار درهم بنهاية يناير 2019، إلى تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية فبراير، بزيادة 13.6 ملياراً، تعادل 0.8 %.

وأكدت الإحصاءات ارتفاع الودائع المصرفية للمقيمين إلى تريليون و557.3 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل تريليون و542.1 ملياراً بنهاية يناير، بزيادة 15.2 مليار درهم، وبنحو 1 %.

واستحوذت البنوك الوطنية على النسبة الأكبر من ودائع المقيمين، بقيمة تريليون و392 مليار درهم، ونسبة 89.4 %، بينما بلغت ودائع المقيمين التي جذبتها البنوك الأجنبية 165.3 مليار درهم، وبنحو 10.6 %.

وارتفع إجمالي إقراض البنوك الوطنية والأجنبية إلى تريليون و671 ملياراً و900 مليون درهم، مقابل تريليون و662 مليار درهم بنهاية يناير، بزيادة 9.9 مليارات درهم، تشكّل 0.6%.

ورفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها بنحو 18.5 مليار درهم، بنهاية فبراير، إلى 358.4 مليار درهم، مقابل 339.9 ملياراً نهاية يناير، بنمو 5.4 %.

وأوضحت الإحصاءات تراجع مخصصات البنوك إلى 31.2 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل 31.3 مليار درهم بنهاية يناير، بتراجع 0.3 %.