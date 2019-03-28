إبراز أهمية مركز دبي المالي العالمي للمستثمرين في منتدى «أكوريان»

المصدر: دبي - البيان

استضاف نادي كابيتال كلوب دبي أول من أمس، فعاليات الدورة الأولى من منتدى أكوريان للاستثمار والتمويل، والذي نظمته «أكوريان» العالمية المتخصصة في مجالات الاستثمارات البديلة والتمويل، واستقطب المنتدى نخبة من أبرز الشخصيات في قطاعات إدارة الثروات والأصول المالية العالمية لدراسة ديناميكيات نمو المنظومة المالية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي وأهميته للمستثمرين العالميين. وجاء انعقاد هذا المنتدى تزامناً مع النجاح الذي يحققه مركز دبي المالي العالمي، وارتفاع عدد الشركات المالية التي تمارس أعمالها في المنطقة المالية الحرة، وسعي مركز دبي المالي العالمي للانضمام إلى رابطة أبرز 10 مراكز مالية في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت نينا أوكويبر، المدير الإداري في «أكوريان الإمارات»: بعد 15 عاماً فقط من تأسيس مركز دبي المالي العالمي، نشهد ظهور مركز مالي مزدهر وديناميكي في دبي مع نظام بيئي متكامل من الشركات التخصصية ومزودي الخدمات والمؤسسات المالية، وبالنسبة لـ «أكوريان»، رأينا الازدهار الكبير الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي من حيث أنشطة التمويل الاستثماري.

وقد نجح في بنائها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وشكلت الأسباب التي دفعتنا في عام 2017 للانتقال من مركز دبي للسلع المتعددة إلى مركز دبي المالي العالمي، ولعبت هذه الخطوة دوراً هاماً في توسيع عروضنا في الشرق الأوسط، ومن شأن حضورنا في مركز دبي المالي العالمي افتتاح مزيد من الآفاق الجديدة والواعدة لنا.

وأشارت أوكويبر إلى النتائج التي توصلت إليها إحصاءات من مركز دبي المالي العالمي، وكشفت عن ارتفاع متزايد في عدد صناديق التمويل الاستثمارية التي تم تأسيسها في المركز، وصل عددها الإجمالي إلى 70 صندوقاً تم تأسيس 28 منها في عام 2018 وحده، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 46% في عدد الحاصلين على رخصة مدير صندوق من المركز في العام ذاته.