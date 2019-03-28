عمومية «الوطنية للتأمينات» تقر توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15 %

المصدر: دبي - البيان

وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتأمينات العامة على مقترح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من رأس المال عن السنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة من 2019 إلى 2022.

وقال حمد بو عميم - رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حققت نتائج قوية في أغلب فروع التأمين خلال عام 2018، مشيراً إلى أن أداء الشركة القوي يعد علامة إيجابية على تحسين الأوضاع في سوق التأمين في الإمارات. وقال إن المبادرات التنظيمية المطروحة من قبل هيئة التأمين تدعم ربحية ونمو شركات التأمين، مضيفاً أن هذا الاتجاه يتوقع استمراره هذا العام وفي السنوات المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي - الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة احتفظت بنفس التصنيف «تصنيف (A-) من قبل «ايه إم بست»، مما يعزز مكانتنا في قطاع التأمين وإعادة التأمين من خلال زيادة فرص أعمالنا من سوق التأمين. وأوضح أن سوق التأمين يواجه تحديات كبيرة مع استمرار المنافسة الشرسة في ظل زيادة الطاقة الاكتتابية في السوق، وأكد أن الشركة مستمرة بالتمسك بأسس الاكتتاب الفنية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.