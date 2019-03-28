«أبوظبي التجاري» يمنح عملاءه خاصية التحكم الذاتي ببطاقات الائتمان

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري طرح أحدث خدماته المصرفية التي تتيح للعملاء من حاملي بطاقات الائتمان الصادرة من بنك أبوظبي التجاري، إمكانية التحكم بالإعدادات المتعلقة بالبطاقات وبكيفية استخدامها بكفاءة، بما يتلاءم مع الاحتياجات الشخصية للعملاء، ويمنحهم مستويات أعلى من التحكم الذاتي بمعاملاتهم.

وتتيح هذه الخاصية الجديدة لحاملي بطاقات الائتمان إمكانية القيام بسبعة خيارات خدمة ذاتية على بطاقات الائتمان الخاصة بهم من خلال استخدام تطبيق البنك للهواتف الذكية دون الحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة العملاء أو زيارة أي فرع من فروع البنك.

وأصبح بالإمكان تحديد المبلغ المسموح باستخدامه يومياً وشهرياً، وإيقاف المعاملات حسب الحاجة، وإيقاف المعاملات والمشتريات عبر الإنترنت، وعبر أجهزة الدفع، وإيقاف المعاملات الدولية على البطاقة عند السفر خارج الدولة.