تدشين أول سندات بنك الإمارات للتنمية في ناسداك دبي

المصدر: دبي- البيان

قرع فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، جرس افتتاح السوق للاحتفال بإدراج سندات تقليدية بـ 750 مليون دولار في ناسداك دبي.

ويعتبر الإدراج الأول من قبل مصرف الإمارات للتنمية على الإطلاق تصدره جهة اتحادية وقد تجاوز الاكتتاب على السندات البالغة مدته 5 سنوات بفائدة 3.516 % الحد بخمسة أضعاف تقريباً.

وقال فيصل البستكي: «إن إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي بصفتها منصة تداول عالمية متميزة على مستوى المنطقة، يدعم برنامج السندات الاتحادية الأول من نوعه، من خلال استقطاب مستثمرين عالميين، وإتاحة بيئة تداول ذات قواعد تنظيمية قوية.

ويأتي إصدار السندات بعد عام حافل بالإنجازات التي حققها المصرف خلال 2018، حيث نجح في التوسع بخدماته ومحفظة التمويل لديه، سواء على صعيد التمويلات السكنية للمواطنين، أو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يؤكد إدراج المصرف للسند على الدور الذي تقوم به ناسداك دبي بوصفها مركزاً رائداً للإدراج لمجموعة واسعة من جهات الإصدار الإماراتية، وجهات الإصدار الحكومية ومن القطاع العام على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن شركات القطاع الخاص».

وصرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «كون هذا الإدراج من قبل مصرف الإمارات للتنمية هو إدراج سندات الأول الذي تُصدره جهة اتحادية إماراتية في ناسداك دبي، فإن ذلك يعكس قدرة مؤسسات الخدمات المالية في البلاد على التعاون للاستفادة بشكل فعّال ومجدٍ من الأسواق المالية».