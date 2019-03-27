«المركزي» يُشدد على سرية الحسابات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

شدد المصرف المركزي على سرية المعلومات المصرفية والائتمانية الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية في الدولة.

وأكد المركزي، في تعميم أصدره أمس للبنوك والصرافات وشركات التمويل العاملة في الدولة، أن المعاملات المتعلقة بحسابات العملاء تعتبر سرية بطبيعتها ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو نقلها إلى أي طرف بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفى الأحوال المصرح بها قانوناً.

وطلب «المركزي» من البنوك والصرافات وشركات التمويل العاملة في الدولة بضرورة الالتزام بهذه التعليمات والتواصل مع المراجع المعني بالمنشأة المالية بدائرة الرقابة على البنوك، في حال استلام أية طلبات تتعلق بالمعلومات أعلاه من أي أطراف ثالثة غير مفوضة قانوناً بالاطلاع على هذه المعلومات.