الأسهم تغلق على تباين والأجانب يواصلون اقتناص الفرص

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق أبوظبي مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك، فيما هبط سوق دبي إثر تعرضه لعمليات بيع وجني أرباح استهدفت أسهم العقار، في وقت استمر فيه الأجانب في الشراء واقتناص الفرص المتاحة في الأسواق مع تخطي السيولة حاجز 350 مليون درهم.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.17% عند مستوى 5126.85 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والطاقة والسلع، فيما تراجع سوق دبي بنسبة 0.73% إلى 2615.17 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والعقار والنقل والاستثمار والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 375.92 مليون درهم، منها 191.67 مليونا في دبي، و184.25 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 269.7 مليون سهم، موزعة بواقع 193.3 مليونا في دبي، و76.4 مليونا في أبوظبي، عبر تنفيذ 4145 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.27% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» 1.27% بالنسبة ذاتها، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.46%، وصعد قطاع العقار بنسبة 0.23% بعد ارتفاع سهم «الدار» 0.53%، رغم تراجع «إشراق» 2.17%.

وزاد قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، بعد ارتفاع «دانة غاز» 1.43%، و«أدنوك للتوزيع» 2.31%، في المقابل انخفض قطاع الاتصالات 0.12% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 46.5 مليون درهم، ليغلق عند 15.22 درهما، تلاه سهم «أدنوك للتوزيع» بسيولة بقيمة 35.6 مليون درهم، ليصل إلى 2.21 درهم. وكان سهم «واحة الزاوية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.45% ليغلق عند 2.4 درهم، فيما كان سهم «أريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.23% إلى 58 درهما.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، تراجع قطاع العقار بنسبة 1.58% مع انخفاض «إعمار العقارية» 2.09% و«إعمار للتطوير» 0.77%، و«إعمار مولز» 1.69%، و«الاتحاد العقارية» 0.78% و«داماك» 0.75%، و«ديار» 0.85%.

وهبط قطاع البنوك 0.4% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.83%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، ونزل قطاع الاستثمار بنحو 1% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.43%، و«شعاع كابيتال» 0.12%، بينما ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.14%. وتراجع قطاع النقل طفيفاً مع انخفاض «العربية للطيران» 0.86%، فيما استقر «أرامكس» وصعد «الخليج للملاحة» 3.81%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 49 مليون درهم، ليغلق عند 4.79 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 30.8 مليون درهم، ليصل إلى 4.68 دراهم، فيما كان سهم «اكتتاب» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.91% ليصل إلى 0.22 درهم، فيما حقق «الخليج التجاري» أكبر نسبة انخفاض بنحو 2.44% إلى 0.6 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 70.56 مليون درهم، منها 68.6 مليون درهم للأجانب، و1.9 مليون درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 70.6 مليون درهم، منها 3.2 ملايين للعرب، و67.3 مليونا للمواطنين.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات



وافقت الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات - تأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% بما يعادل 10.5 ملايين درهم عن العام الماضي.

قررت الجمعية العمومية لشركة الأغذية المتحدة رفع التوزيعات النقدية السنوية للمساهمين إلى 25 % بما يعادل 25 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2018 بدلاً من 10 % التي أوصى بها مجلس الإدارة مؤخراً. كما تمت الموافقة على شراء سكن لعمال شركة تابعة لها بما لا يتجاوز 5 ملايين درهم.

أعلنت شركة يونيكاي للأغذية عن عقد اجتماع العمومية السنوية في 17 أبريل المقبل لاعتماد نتائج الأعمال والبيانات المالية عن عام 2018، والنظر في اتخاذ قرار خاص لاستمرار الشركة في نشاطها أو بحلها بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر.

أقرت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد عدم توزيع أرباح، سواء نقدية أو أسهم منحة عن 2018، كما صادقت على إنشاء برنامج واحد أو أكثر لإصدار أوراق دين مصرفية متوسطة الأجل أو أوراق تجارية، وتحديد قيمة 75 مليون دولار كحد أقصى أو ما يعادلها في عملات أخرى كحد أقصى.

تنظر الجمعية العمومية لشركة «دانة غاز» في 10 أبريل مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5.5% من رأس المال بما يعادل 5.5 فلوس لكل سهم بقيمة إجمالية 384 مليون درهم.