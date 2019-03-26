المصدر: دبي ـ البيان

توقعت مجموعة من خبراء الاقتصاد، أن تسجل الإمارات نمواً بنسبة 3.1% في العام الجاري 2019، قبل أن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل 2020.

جاء ذلك في نتائج استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بين 11 خبيراً اقتصادياً في الفترة من 15 إلى 20 مارس الجاري.

وتوقع الخبراء، أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.5% في العام المقبل 2020، كما توقع الخبراء أن يتراجع العجز المالي إلى 0.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقابل 0.9% عام 2019، و1.1% عام 2018.

وعن الدين الخارجي توقع الخبراء، أن تصل نسبته إلى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، مقابل 7.5 % عام 2019، و7.2% عام 2018، و6.9% عام 2017، و3.7 عام 2016.