«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» أفضل البنوك لآسيا

المصدر: دبي - أشرف رفيق

فاز بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، بلقب أفضل البنوك في الشرق الأوسط في مستوى أداء شبكتهما الآسيوية من مجلة «آسيا موني».

وقالت المجلة، إن بنك أبوظبي الأول فاز بهذا اللقب لعدة عوامل، منها أنه لا يستطيع أي بنك آخر منافسته في شبكته الآسيوية، مشيرة إلى أن للبنك أفرعاً في هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا وبر الصين الرئيس وكوريا الجنوبية والهند. ويعمل فرع البنك في شانغهاي كهمزة وصل بين منطقة الخليج والصين.

وقالت المجلة عن بنك الإمارات دبي الوطني، إنه في السنوات الأخيرة تطوّر البنك إلى مقرض يوفر خدمات خارجية شاملة تحتاجها دبي لتحقيق طموحاتها الدولية.