هيئة الأوراق المالية تنظم ملتقى توعوياً للشباب

المصدر: كلباء- البيان

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع فعاليات ملتقى «شباب الشرقية.. والاستثمار في الأوراق المالية»، الذي أقيم برعاية معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمتابعة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وعقد الملتقى في فرع جامعة الشارقة بكلباء، وذلك في إطار توجيهات مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الرامية لنشر الوعي الاستثماري لدى مختلف فئات الجمهور، وخاصة فئة الشباب، وتحفيزهم على الاستثمار في مجال الأوراق المالية والترويج لفرص العمل المتاحة لهم في هذا المجال.

وذلك بالتعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إضافة إلى ممثلي شركات الوساطة والخدمات المالية. كما شارك في فعاليات هذا الملتقى «مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل».

قدم المادة الفنية للملتقى جمال الخضر نائب الرئيس التنفيذي- رئيس قطاع الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي بسوق دبي المالي، وعبدالله النعيمي رئيس أول العمليات والرقابة بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وعمار النعيمي رئيس قسم السياسات التنظيمية واستشراف المستقبل بهيئة الأوراق المالية والسلع، وطارق قاقيش مدير عام إدارة الأصول لدى «ميناكورب».

وقدم عمار المعيني رئيس «مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل» محاضرة عن التنمية البشرية وتخطيط الشباب لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، بعنوان «رحلة شباب الإمارات نحو القمة». وسلط المحاضر الضوء على أبرز ما يحمله كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من قيم ومبادئ ودروس ملهمة.