الأسهم تربح 3 مليارات درهم على وقع أنباء اندماج جديدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 3 مليارات درهم في ختام جلسة، أمس، مع تعزز معنويات المستثمرين بعد أنباء عن مناقشات لاندماج بين «شعاع كابيتال» و«أبوظبي المالية».

فضلاً عن عودة الشراء الأجنبي مستهدفاً الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك. وصعد سوق دبي بنسبة 0.6% إلى 2634.29 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والسلع، فيما صعد سوق أبوظبي بنحو 0.45% عند 5117.94 نقطة، بفعل مكاسب أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 343.45 مليون درهم، منها 178.15 مليوناً في دبي، و165.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 208.2 ملايين سهم، توزعت بواقع 145.5 مليون سهم في دبي، و62.7 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.48% بفعل مكاسب «إعمار العقارية» 2.14% و«إعمار للتطوير» 0.77% و«إعمار مولز» 1.14% و«الاتحاد العقارية» 9.43%، و«ديار» 2.9%، كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.24%، على أثر ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.21% و«الإمارات دبي الوطني» 0.1%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.86% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» 0.72% و«شعاع كابيتال» 13.43%. فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.2% مع انخفاض «أرامكس» 0.62%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 0.54%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 41 مليون درهم، ليغلق عند 4.83 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 25.13 مليون درهم، ليقفل عند 4.78 دراهم. وتصدر «شعاع كابيتال» الارتفاعات في سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي رابحاً نحو 13.43% ليغلق عند 0.81 درهم، فيما كان سهم «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.18% إلى 0.2 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.7% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.06% و«الاتحاد الوطني» 0.36%، فيما زاد قطاع العقار بنسبة 1.14% مع صعود «الدار» 1.06% و «إشراق» 5.02%. كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 1.3% بدعم مكاسب «طاقة» و«دانة غاز» بنحو 9.41% و0.22% بينما انخفض قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً سيولة 51 مليون درهم، ليغلق عند 15.2 درهماً، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات 24 مليون درهم، ليصل إلى 5.52 دراهم. وكان سهم «طاقة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.41% إلى 0.93 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.67% إلى 2.8 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب وحدهم نحو الشراء، بصافي استثمار 29.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 29.5 مليون درهم محصلة بيع بواقع 6.58 ملايين درهم للعرب، و8.8 ملايين للخليجيين، و14 مليونا للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 23.78 مليونا، فيما مالت نحو البيع في دبي باستثمار 57.58 مليونا، واتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بأبوظبي باستثمار 23.78 مليونا ونحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 57.58 مليونا .

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين إلى ضرورة الحرص للحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي يتعاملون معها حال الشعور بوجود حركة على الحساب خلال هذه الفترة.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال خلال اجتماعه الأحد على تعيين شفيق عبد الحميد عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من منصور المهيري العضو المستقيل، ويزن مراغة أمينَ سر جديداً للمجلس ليحل محل فادي سابا اعتباراً من 9 أبريل.

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يعقد مجلس إدارة مجموعة أورينت للتأمين اجتماعاً غداً لمناقشة عمليات التشغيل للشركة.

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يجتمع مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية في 13 مايو لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول 2019.

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يجتمع مجلس إدارة شركة «القدرة القابضة» في 28 مارس لمناقشة مقترح توزيع أرباح على المساهمين، وبحث موعد دفع الجزء الثاني من الأرباح المؤجلة لسنة 2017.