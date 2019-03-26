تفويض بنوك لاندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع»

المصدر: دبي-رويترز

قال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية، إن شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية فوضت بنكي يو.بي.إس، وجيه بي مورجان تشيس وشركة لينكليترز للمحاماة، كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي الاستثمار.

وقال مصدر مطلع إن الصفقة تمضي على مسار سريع لإتمامها قبل يونيو، مضيفاً أن المجموعة تهدف من خلال الاندماج المحتمل، لأن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً بأنشطة في العقارات والخدمات المالية والتأمين والأسواق العامة، مضيفاً «المجموعة تسعى في نهاية المطاف إلى استحواذ عكسي محتمل». وتملك المجموعة حصة قدرها 48.36 % في شعاع.