الأسهم المحلية تقتفي أثر تراجع الأسواق العالمية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مقتفية أثر تراجعات الأسواق العالمية رغم ظهور محفزات إيجابية بعد الإعلان عن مناقشات اندماج بين «شعاع» و«أبوظبي المالية»، جاء ذلك مترافقاً مع تراجع واضح في مستويات السيولة دون 200 مليون درهم في وقت اتجه فيه الأجانب والمؤسسات نحو البيع.

ونزل سوق دبي بنسبة 0.39% إلى مستوى 2618.5 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.64% ليغلق عند 5094.83 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والطاقة والسلع والصناعة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 171.13 مليون درهم، منها 110.75 ملايين في دبي، و60.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 140 مليون سهم، موزعة بواقع 116.4 مليوناً في دبي، و23.57 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 2253 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.6% بعدما انخفض «دبي الإسلامي» 1.03% و«الإمارات دبي الوطني» 0.6%، كما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.7% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.43% و«إعمار للتطوير» 1.02% و«إعمار مولز» 1.12% و«داماك» 2.13%.

وتماسك قطاع الاستثمار مدعوماً بمكاسب سهم «شعاع كابيتال» مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 14.95% عقب إعلان الشركة محادثات اندماج مع مجموعة «أبوظبي المالية»، فيما نزل «دبي للاستثمار» 0.71% و«سوق دبي المالي» 0.66%. فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.84% مع صعود «أرامكس» 0.84% و«العربية للطيران» 1.43%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 28.8 مليون درهم، ليغلق عند 4.82 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات 22 مليون درهم، ليستقر عند 0.35 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» بسيولة 11 مليون درهم، ليقفل عند 4.68 دراهم. وتصدر سهم «شعاع كابيتال» الأسهم الرابحة ليغلق عند 0.71 درهم، فيما كان سهم «السلام القابضة»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.86% إلى 0.34 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.95% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.92%، و«أبوظبي التجاري» 0.73% و«أبوظبي الإسلامي» 1.12%، ونزل قطاع العقار هامشياً بضغط انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.35%، فيما استقر «الدار» وارتفاع «إشراق» 0.46%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.2% مع تراجع «طاقة» 9.48% و«أدنوك للتوزيع» 0.46%، فيما ارتفع «دانة غاز» بنسبة 0.89%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم «اتصالات» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 12.2 مليون درهم، ليصل إلى 16.92 درهما، تلاه سهم «الدار» بسيولة 10 ملايين ليغلق مستقراً عند 1.88 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 9 ملايين درهم ليصل إلى 15.04 درهماً. وكان سهم «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.91% إلى 0.7 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 2.61 درهم.

أجانب ومؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 16.4 مليون درهم، منها 2.65 مليون درهم للعرب، و4.14 ملايين درهم للخليجيين، و9.6 ملايين درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع، بصافي استثمار 16.4 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار 19.5 مليون درهم، موزعة بواقع 8.14 ملايين في دبي، و11.37 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 19.5 مليون درهم، منها 8.14 ملايين في دبي، و11.37 مليوناً في أبوظبي.

إرشادات

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل هيئة الأوراق المالية لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

إفصاحات

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