36 مليار درهم توزيعات 57 شركة

المصدر: Ⅶ أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في أسواق المال حتى الآن إلى 36 مليار درهم، وذلك عن عام 2018، وهو ما يضع الشركات الإماراتية في الصدارة من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» وصلت توزيعات 57 شركة مُدرجة إلى 35.67 مليار درهم، جرى إقرار واعتماد جزء كبير منها خصوصاً في القطاع المصرفي، فيما لا تزال نسبة منها بانتظار موافقة الجمعيات العمومية المقرر انعقادها قريباً.

ووصلت توزيعات 37 شركة مدرجة في سوق أبوظبي إلى 23.5 مليار درهم، فيما بلغت توزيعات 20 شركة مدرجة في سوق دبي 12.2مليار درهم، واستحوذ قطاع المصارف على النصيب الأكبر من التوزيعات في السوقين.

وحلّ «أبوظبي الأول» في الصدارة كأكبر قيمة إجمالية للتوزيعات بـ 8.06 مليارات درهم، ما يعادل 74 فلساً للسهم الواحد، ثم «اتصالات» 6.95 مليارات درهم بما يعادل 80 فلساً للسهم نصفها تم إقراره عن النصف الأول من العام الماضي بواقع 40 فلساً فيما تم اعتماد 40 فلساً أخرى عن النصف الثاني، ثم «أبوظبي التجاري» بـ 2.39 مليار درهم أو ما يعادل 46 فلساً للسهم الواحد،و«دبي الإسلامي» بـ 2.3 مليار درهم أو ما يعادل 35 فلساً للسهم، و«الإمارات دبي الوطني» بـ 2.22 مليار درهم بما يعادل 40 فلساً للسهم.

وجاءت «دو» في المركز السادس بـ 1.58 مليار درهم بما يعادل 35 فلساً للسهم الواحد، ثم «إعمار مولز» بـ 1.3 مليار درهم، و«الدار العقارية» بـ 1.1 مليار، و«إعمار العقارية» 1.074 مليار درهم، و«إعمار للتطوير» 1.04 مليار درهم و«أبوظبي الإسلامي» بـ 995 مليون درهم، يتبعها «أدنوك للتوزيع» بـ 738 مليوناً و«بنك المشرق» بـ 710 ملايين درهم.