مشتريات الأجانب والمؤسسات تعزّز مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت مشتريات الأجانب والمؤسسات صعود أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، ما دفع سوق أبوظبي للصعود بأكبر وتيرة في 10 أشهر مع تفاؤل المستثمرين بإقرار الإندماج بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني»، فيما صعد سوق دبي لأعلى مستوياته في أسبوعين بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 2.6% ليغلق عند 5127.45 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك مع تفاؤل المستثمرين بإقرار الاندماج بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» إلى جانب صعود أسهم الاتصالات والطاقة والخدمات والاستثمار، فيما زاد سوق دبي 2%، ليغلق عند مستوى 2628.74 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوعين مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 965.4 مليوناً في دبي، و927 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 814 مليون سهم، منها 499.6 مليوناً في دبي، و314.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 19.7 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 264.24 مليون درهم، منها 245.3 مليوناً للأجانب، ونحو 19 مليوناً لخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 264.24 مليون درهم، موزعة بواقع 251.6 مليوناً للمواطنين، و12.6 مليوناً للعرب.

سوق أبوظبي

وعزز مكاسب سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 4.2% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 4.69% و«أبوظبي التجاري» 4.13% و«الاتحاد الوطني» 2.8% و«أبوظبي الإسلامي» 3.49%. وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.85% بفعل ارتفاع «دانة غاز» 6.15%. في المقابل، تراجع قطاع العقار بنسبة 2% مع انخفاض سهم «الدار» 2.59%، رغم ارتفاع «إشراق» 4.31%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 207 ملايين درهم، ليغلق عند 15.18 درهماً، تلاه سهم «الدار العقارية» بتداولات بقيمة 170 مليون درهم، ليبلغ مستوى 1.88 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 140 مليون درهم، ليصل عند 4.45 دراهم.

وكان سهم «الوطنية للتكافل» الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة 11.29% ليغلق عند 0.69 درهم، تلاه سهم «العربي المتحد» مرتفعاً بنسبة 9.24% ليصل إلى 1.3 درهم، ثم سهم «الإمارات للتأمين» بنسبة 7.14% إلى 7.5 دراهم.

فيما سجل سهم «سيراميك رأس الخيمة» أكبر نسبة تراجع بنحو 17.07% إلى 1.7 درهم، تلاه سهم «العين الأهلية للتأمين» بنسبة 10% ليصل إلى 33.3 درهماً، ثم سهم«أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 9.59% عند 0.66 درهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 165.7 مليون درهم، منها 139.4 مليون درهم للأجانب، و26.26 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 165.7 مليون درهم، موزعة بواقع 164 مليون درهم للمواطنين، و1.64 مليون درهم للعرب.

سوق دبي

وجاءت مكاسب سوق دبي مع ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.4%، بدعم صعود «إعمار العقارية» 2.17% و«إعمار للتطوير» 2.62% و«ديار» 2.69% و«داماك» 0.7% وزاد قطاع البنوك 3.3%، بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.18% و «الإمارات دبي الوطني» 4.6%.

في المقابل، انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.8%، مع انخفاض «سوق دبي المالي» 2.8% و«شعاع كابيتال» 5.47%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير. وهبط قطاع النقل بنسبة 0.43% «إثر هبوط سهم»العربية للطيران«0.87% و»أرامكس«0.21%.

وتصدّر سهم»إعمار العقارية«النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 185.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.7 دراهم، تلاه سهم»دبي الإسلامي«بتداولات بلغت 161.4 مليون درهم، ليقفل عند 4.87 دراهم، ثم سهم»أرامكس«بسيولة بقيمة 137.65 مليون درهم، ليصل إلى 4.79 دراهم.

صدارة

وحلّ سهم»دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين«، في صدارة الأسهم الرابحة مع ارتفاعه بنسبة 13.2% إلى 4.2 دراهم، ثم سهم جي إف إتش» بنسبة 5% إلى 0.97 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 4.6% إلى 10 دراهم.

فيما كان سهم «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17.36% إلى 0.21 درهم، ثم سهم «الإمارات للمرطبات»، بنسبة 9.76% إلى 2.68 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» بنسبة 6.25% إلى 0.45 درهم.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق دبي بصافي استثمار 106 ملايين درهم، فيما مال العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 106 ملايين درهم، موزعة بواقع 87.6 مليون درهم للمواطنين، ونحو 11 مليون درهم للعرب، و7.3 ملايين درهم للخليجيين.

محافظ

ضخّت المحافظ الاستثمارية قرابة 143.6 مليون درهم في الأسواق خلال الأسبوع الماضي كصافي شراء، موزعة بواقع 22 مليوناً في أبوظبي، و 121.7 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 143.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 22 مليوناً في أبوظبي، و121.7 مليوناً في دبي.