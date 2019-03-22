سوق أبوظبي يرتفع لأعلى مستوى منذ مطلع مارس

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعد سوق أبوظبي لأعلى مستوياته منذ مطلع الشهر الجاري في ختام جلسة أمس مع تفاؤل المستثمرين بإقرار الاندماج بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» لتأسيس ثالث أكبر بنك في الدولة، فيما تراجع سوق دبي بنحو طفيف مع تعرضه لعمليات جني أرباح.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.57% إلى 5127.45 نقطة بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم البنوك واستقرار الاتصالات، فيما نزل سوق دبي متأثراً بهبوط أسهم العقارات والاستثمار والنقل.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 371 مليون درهم موزعة بواقع 218.6 مليوناً في أبوظبي و152.4 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 149.2 مليون سهم منها 53.7 مليوناً في أبوظبي و95.5 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 3958 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.05% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.34% و«أبوظبي التجاري» 1.27% و«بنك الشارقة» 2.39%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

في المقابل، انخفض قطاع العقارات بنحو طفيف بلغ 0.16% مع هبوط «الدار» 0.53% و«منازل» 0.72%، رغم صعود «إشراق» 2.35%، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.24% مع هبوط «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» بنحو 1.54% و1.35% على التوالي.

وحلّ «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 71 مليون درهم ليغلق عند 15.18 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 41 مليون درهم ليصل إلى 9.57 دراهم، ثم سهم «الدار العقارية» بسيولة 27.9 مليون درهم. وحقق سهم «سوداتل» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 6.85% إلى 0.39 درهم، فيما كان سهم «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر تراجعاً بنحو 9.59% إلى 0.66 درهم.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.25% مع هبوط «إعمار» 1.47% و«إعمار للتطوير» 1.0% و«أرابتك» 0.47% و«الاتحاد العقارية» 1.13%. ونزل أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.47% مع هبوط «سوق دبي المالي» 1.56% و«شعاع» 3.71% فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

وهبط قطاع النقل بنحو 0.67% مع تراجع «أرامكس» بنسبة 1.24% و«العربية للطيران» 0.33%، رغم ارتفاع «الخليج للملاحة» 2.63%. في المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.01%، فيما قلّص «دبي الإسلامي» وتيرة صعود القطاع مع انخفاضه 0.61%.

وحلّ «إعمار العقارية» في صدارة النشاط مستقطباً نحو 30 مليون درهم ليغلق عند 4.7 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 21.8 مليون درهم ليصل إلى 4.87 دراهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة 17 مليون درهم ليقفل عند 0.97 درهم. وحقق سهم «السلام القابضة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 4.48% إلى 0.35 درهم، فيما كان «إثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.88% إلى 0.21 درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.24% إلى 3228.02 نقطة بعد التداول على 1.9 مليون سهم بقيمة 7.29 ملايين من خلال 361 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 23.56 ألف عقد بقيمة 5.5 ملايين من خلال 56 عملية، وارتفعت عقود «أبوظبي الأول» 1.33% و«دبي للاستثمار» 0.21%، فيما تراجعت عقود «إعمار» و«الدار» بنحو 1.7% و0.57%.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إذا كان لديهم استفسار يتعلق بشركة مساهمة مدرجة يمتلكون أسهمها، إلى إمكانية الحصول على معلومات عن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

إفصاحات

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، تأجيل اجتماع العمومية غير العادية والعادية إلى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة «أورينت يو أن بي تكافل» التقارير المالية والميزانية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء لمدة 3 سنوات.

أصدر مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» قراراً بالتمرير لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 22 أبريل بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

طلب سوق أبوظبي للأوراق المالية من الشركات المدرجة ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشكل فوري في حال حدوث أي تغييرات.

وافقت الجمعية العمومية لبنك رأس الخيمة الوطني على توزيع أرباح نقدية بقيمة 502.8 مليون درهم ما يعادل نسبة 30% من رأس المال أو ما قيمته 30 فلساً للسهم الواحد وذلك عن 2018، كما صادقت على تجديد الموافقة على إصدار سندات ضمن برنامج البنك للسندات المتوسطة الأجل وقيمته ملياري دولار.

تعقد شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» اجتماع الجمعية العمومية في 11 أبريل للنظر في انتخاب بدل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.