«الإمارات دبي الوطني» أكبر مصدر سندات تقليدية في ناسداك

المصدر: دبي - البيان

رحبت ناسداك دبي بإدراج بنك الإمارات دبي الوطني لسندات تقليدية بقيمة مليار دولار، ويدعم هذا الإدراج أنشطة البنك بوصفه إحدى المجموعات الرائدة للخدمات المصرفية في المنطقة.

والبنك هو أكبر جهة إصدار للسندات التقليدية في ناسداك دبي حيث تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لسنداته المدرجة 5.28 مليارات دولار من 8 عمليات إدراج. وتبلغ قيمة السندات والصكوك المدرجة في ناسداك دبي حالياً 77.28 مليار دولار.

وشمل المديرون الرئيسيون لعملية الإدراج بنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بي إن بي باريبا، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، نومورا إنترناشيونال، ستاندرد تشارترد. وكان المستشار القانوني للبنك بصفته جهة إصدار كليفورد تشانس، والمستشار القانوني للمديرين الرئيسيين المشتركين هو نورتون روز فولبرايت.