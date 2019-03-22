الأسهم تربح 15.5 مليار درهم في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 15.5 مليار درهم مدعوماً بانفتاح شهية المستثمرين الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص وبناء مراكز مالية في الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعي البنوك والعقار.

وصعد سوق أبوظبي 2.6%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ 10 أشهر ليغلق عند مستوى 5127.45 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك مع تفاؤل المستثمرين بإقرار الاندماج بين «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» إلى جانب صعود أسهم الاتصالات والطاقة والخدمات والاستثمار والتأمين.

فيما زاد سوق دبي 2%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في شهر، ليغلق عند مستوى 2628.74 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوعين مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار، في مقابل تراجع الاستثمار والنقل. وبلغت السيولة الأسبوعية في السوقين 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 965.4 مليوناً في دبي، و927 مليوناً في أبوظبي.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» 2.17% و«إعمار للتطوير» 2.6% و«داماك» 0.7% و«دبي الإسلامي» 3.2% و«الإمارات دبي الوطني» 4.6%.

بينما في أبوظبي صعد سهم «أبوظبي الأول» 4.7% و«أبوظبي التجاري» 4.13% و«الاتحاد الوطني» 2.8% و«أبوظبي الإسلامي» 3.5% و«اتصالات» 0.12% و«دانة غاز» 6.15%.

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بـ 264.24 مليون درهم، منها 245.3 مليوناً للأجانب، ونحو 19 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بـ 264.24 مليون درهم، موزعة بواقع 251.6 مليوناً للمواطنين، و12.6 مليوناً للعرب.

وضخت المحافظ الاستثمارية قرابة 143.6 مليون درهم موزعة بواقع 22 مليوناً في أبوظبي، و121.7 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بـ 143.6 مليون درهم.