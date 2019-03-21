بنك الاتحاد الوطني يحتفل بـ 30 عاماً من الإنجازات

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفل بنك الاتحاد الوطني، بمرور 30 عاماً من الإنجازات المميزة منذ تأسيسه. حضر الاحتفال، الذي أقيم بفندق سانت ريجيس، معالي الشيخ نهيان ين مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس إدارة البنك، ومحمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك، وكبار موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك بكل ما حققه البنك من إنجازات متوالية، وبما يمثله الآن من مؤسسة مالية ناجحة. وقال: «أتذكر تماماً كيف اخترنا منذ 30 عاماً «الاتحاد الوطني» اسماً لهذا البنك، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا باتحاد بلدنا الإمارات، وبمكتسباتها الهائلة في جميع الميادين وكافة المجالات».

وأضاف: «نحمد الله كثيراً اليوم، ونحن نرى بنك الاتحاد الوطني، وقد حقق كافة الآمال والطموحات، فهو بنك يأخذ بالشفافية والابتكار والنزاهة والعمل والإنجاز، وهو يعتمد استراتيجيات ملائمة تماماً للقرن الواحد والعشرين، حيث يقوم ببناء الثقة والعلاقات الممتدة مع كافة المتعاملين، ويدرك البنك كذلك مسؤولياته المجتمعية في البلدان التي يعمل فيها، حتى يلعب دوراً هاماً في الإسهام في تحقيق الخير والرخاء في هذه البلاد».

وعبر عن شكره لمحمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، وقال إنه ساهم في صنع بنك قوي وقادر على مواجهة كافة تحديات المستقبل، وشارك بإسهاماته وإنجازاته وأدائه المتميز، وعلاقاته الطيبة، في قيادة البنك لتحقيق كل الآمال المنشودة.

وقال عابدين: «أتوجه بشكر وامتنان خاص لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، الذي أمضيت 20 عاماً تحت قيادته، وتعلمت منه الكثير على المستوى المهني والشخصي والإنساني».