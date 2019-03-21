الأسهم تحافظ على مكاسبها للجلسة الثالثة رغم ضغوط جني الأرباح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حافظت أسواق الأسهم المحلية على مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي رغم عمليات جني أرباح استهدفت بعض الأسهم القيادية، في وقت عادت فيه السيولة إلى الانخفاض دون 350 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.09% إلى مستوى 2643.7 نقطة مع صعود أسهم البنوك والنقل والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.37% ليصل إلى 5098.32 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ قرابة أسبوعين مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 344.5 مليون درهم، منها 126 مليون درهم في دبي، و218.5 مليوناً في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 160مليون سهم، توزعت بواقع 87.3 مليون سهم في دبي، و72.6 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع البنوك بنسبة 0.09% مع استقرار «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» في مقابل صعود «دبي التجاري» 2.67%. وزاد قطاع النقل بنسبة 0.26% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 1.44% وذلك رغم تراجع «أرامكس» 0.21% و«الخليج للملاحة» 1.94%.

وانخفض قطاع العقار 0.7% بعد تراجع «إعمار العقارية» 1.04% و«إعمار مولز» 2.2% و«ديار» 1.15% و«أرابتك» 0.93%، فيما صعد «إعمار للتطوير» 1.54% و«داماك» 1.4%. ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 0.85% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 1.41%، مقابل ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.92% و«شعاع كابيتال» 0.94%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 29 مليون درهم، ليغلق عند 4.9 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 24.6 مليون درهم، ليصل إلى 4.77 دراهم. وحقق سهم «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 12.5% ليصل عند 0.243 درهم، فيما كان «إعمار مولز» أكبر الخاسرين مع انخفاضه 2.2% إلى 1.78 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، صعد قطاع البنوك 0.46% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.81% واستقرار «أبوظبي التجاري». كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.84% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع العقار بنسبة 1.56% مع تراجع «الدار» 1.56% و«إشراق» 2.52%، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.25% على أثر هبوط «دانة غاز» 0.87%، رغم ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.91%.

وحل «أبوظبي الإسلامي» في صدارة النشاط بسيولة 53.6 مليون درهم ليصل إلى 4.54 دراهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» ليحصد نحو 44 مليونا وليقفل عند 14.98 درهماً. وسجل سهم «الوطنية للتكافل» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 15% إلى 0.71 درهم، فيما كان سهم «سيراميك رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.84% إلى 1.74 درهم.

الأجانب والمؤسسات

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 74.25 مليون درهم، منها 12.2 مليون درهم للخليجيين، و62 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 74.25 مليون درهم، توزعت بواقع 6.7 ملايين للعرب، و67.5 مليوناً للمواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 23.46 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع بدبي بصافي استثمار 31.4 مليون درهم، واتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 23.46 مليون درهم، واتجهوا نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 31.4 مليون درهم.

إفصاحات

وافقت عمومية بنك الإمارات للاستثمار على عدم توزيع أرباح سنوية على المساهمين، إضافة إلى اعتماد التقارير المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

حدد مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية موعد الجمعية العمومية في 18 أبريل المقبل، وذلك مرهون بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يجتمع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال الأحد، لمناقشة تعيين عضو مجلس إدارة جديد ليحل محل العضو المستقيل، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وافق مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات ــ تأمين، على استقالة عبد الله عطاطرة من منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة، وتعيين نور الدين عطاطرة بالمنصب ذاته، وأجت فيجاي جوشي كعضو جديد، وسيتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.

عقد بنك رأس الخيمة الوطني اجتماعه السنوي للجمعية العمومية أمس حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على توزيع أرباح نقدية، بقيمة 30 فلساً للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تشكّل 30% من رأس المال المدفوع للبنك. وستؤدي توصيات الأرباح إلى دفع نسبة 54,8% من صافي أرباح المجموعة.

أوصى مجلس إدارة «الجرافات البحرية الوطنية» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% من رأس المال الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 21 أبريل بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

تعقد الشركة العالمية القابضة اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2018 والموافقة على زيادة أسهم رأس المال الشركة من خلال دخول شريك استراتيجي بحصة عينية بزيادة من 510 ملايين درهم إلى 1.821 مليار درهم بمقدار 1.3 مليار من خلال إصدار 1.31 مليار سهم بقيمة درهم لكل سهم.