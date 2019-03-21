سوق أبوظبي يكافئ موظفيه

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية بيوم السعادة العالمي بحضور خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي للسوق بالإنابة وأعضاء الإدارة التنفيذية وجميع موظفي السوق المالي، وتضمن الحفل عدداً من الفعاليات وتوزيع الهدايا التذكارية على الموظفين حيث لقيت الفعالية إقبالاً وترحيباً واسعاً.

وقال خليفة سالم المنصوري: «تحتفل الإمارات والعالم بيوم السعادة العالمي وكل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين ينعمون بالأمن والأمان بفضل جهود القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأكد أن تعزيز قيم السعادة والإيجابية في مقدمة أهداف السوق من خلال تقديم أفضل الخدمات والعمل على جعل السعادة والإيجابية ثقافة متأصلة في استراتيجية السوق، موضحاً أن الإمارات رسخت مكانتها على مؤشر السعادة في العالم، لتحتل المركز الأول عربياً والـ20 عالمياً، وفقاً لتقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.