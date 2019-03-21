تعاون بين «الأوراق المالية» وناسداك دبي لنشر الوعي بتداول المشتقات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع وناسداك دبي برنامج توعية مشتركاً لتنمية الوعي لدى المتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بتداول المشتقات.

وفي هذا الإطار، تم عقد ندوة توعية في مقر الهيئة بدبي تناولت الأصول القابلة للتداول مع التركيز بشكل أساسي على العقود المستقبلية للأسهم وكذلك عقود الخيارات. واستعرض المحاضر منتجات المشتقات المتوفرة في المنطقة وطرق تداولها، كما قدم شرحاً لسبل دمج المشتقات في استراتيجيات التداول العامة.

وقال د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة: تأتي الندوة متسقة مع سياق المهمة التي تضطلع بها الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري بالأسواق المالية «من خلال المشروع الوطني لتوعية المستثمرين والشمول المالي» الذي أطلقته الهيئة عام 2017.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، يهدف تعاوننا مع الهيئة إلى رفع الوعي بشأن منتجات المشتقات المتعددة بين المستثمرين من كل الأنواع لتمكينهم من اتخاذ قرارات سليمة بشأن التداول لتعزيز فرصهم إلى أقصى حد بطريقة مستدامة.