«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» يبحثان اليوم الاندماج والتوزيعات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تبحث الجمعية العمومية لبنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» اليوم، الاندماج في كيان واحد، ومن ثم الاستحواذ على «مصرف الهلال» لتأسيس ثالث أضخم بنك في الدولة من حيث الأصول. وستناقش جمعية «أبوظبي التجاري» توزيع 46% أرباحاً نقدية على المساهمين بإجمالي 2.391 مليار درهم.

فيما تبحث جمعية «الاتحاد الوطني» مقترح بشأن توزيع 20% أرباحاً نقدية بواقع 20 فلساً للسهم بإجمالي 550.2 مليون درهم. ومن المقرر نفاذ الاندماج بين البنكين في أول مايو، حيث سيكون لدى البنك المدمج ما يقارب مليون عميل، وحصة كبيرة من قطاع الخدمات المصرفية في الدولة بواقع 15% من إجمالي الأصول و21% من القروض لغير المؤسسات، و16% من الودائع.