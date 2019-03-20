الأسهم القيادية تصعد بسوق دبي لأعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية بنحو 3 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات ترقباً لتوزيعات «إعمار» وشركاتها إلى جانب انفتاح شهية المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق عبر عمليات شراء انتقائية استهدفت الأسهم القيادية.

وواصل سوق دبي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعاً بنسبة 0.82% ليغلق عند 2641.43 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوعين بدعم ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 5079.38 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 459.45 مليون درهم، منها 242.45 مليوناً في دبي، و217 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 206.4 ملايين سهم، موزعة بواقع 109.8 ملايين في دبي و96.64 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 4478 صفقة.

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية استمرت في مكاسبها على وقع حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات انتظاراً لتوزيعات «إعمار» وشركاتها التابعة، وهو ما دعم أسهم القطاع العقاري، كما تلقت أسهم المصارف دعما قويا بعد إطلاق المركزي مبادرة قروض المواطنين. وأضاف أن الأسواق أيضا استمدت الدعم من استمرار ماراثون عموميات الشركات السنوية، والتي يتم خلالها إقرار توزيعات نقدية جيدة تعزز شهية المستثمرين.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.43% بعد صعود «إعمار العقارية» 2.12%، ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الشركة إلى جانب شركتي «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي، كما صعدت أسهم «داماك» 1.42% و«ديار» 1.16%. وارتفع أيضا قطاع البنوك بنسبة 0.6% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.54%، فيما تراجع «دبي الإسلامي» بنحو طفيف 0.2%، وصعد قطاع النقل بنسبة 1.7% بعد ارتفاع «أرامكس» 2.75% و«الخليج للملاحة» 1.97%، فيما هبط «العربية للطيران» 0.1%. وانخفض قطاع الاستثمار 1.17%، مع تراجع «دبي للاستثمار»، 1.39% و«سوق دبي المالي» 0.78%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بقيمة 62.3 مليونا ليغلق عند 4.82 دراهم، تلاه سهم «أرامكس» بتداولات 40.2 مليون درهم، ليبلغ 4.86 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 38 مليون درهم، ليقفل عند 4.9 دراهم. وحقق سهم «الخليجي التجاري» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 8.36% ليغلق عند 0.648 درهم، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.76% إلى 2.68 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.27% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي الإسلامي» 2% و«الاتحاد الوطني» 0.36%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 2.21% بعد ارتفاع «دانة غاز» 3.96%، في المقابل انخفض قطاع العقار بنسبة 0.85% مع تراجع «الدار» 1%، فيما صعد «إشراق» بنحو 4.5%. وحل سهم «الدار» في صدارة النشاط مستقطباً نحو 56 مليون درهم، ليصل إلى 1.92 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات 33.15 مليون درهم، ليبلغ مستوى 5.5 دراهم. وحقق سهم «مجموعة الشارقة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.26% إلى درهم واحد، فيما كان سهم «العين الأهلية للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 33.3 درهماً.

الأجانب والمؤسسات

واستمرت مشتريات المستثمرين الأجانب في السوقين بصافي استثمار 30 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 30 مليون درهم، منها 6.8 ملايين للعرب، و1.2 مليون للخليجيين، و21.7 مليوناً للمواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 36.5 مليون درهم، بينما مالوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 9.2 ملايين، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 36.5 مليون درهم، بينما اتجهوا نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 9.2 ملايين.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المبادرة وطلب المساعدة من السوق أو الهيئة في حال تحملهم أي ضرر ينشأ بسبب تعاملهم في الأوراق المالية ولم يتم تسويته ودياً مع شركة الوساطة والتقدم بشكوى لاسترداد حقوقهم.

إفصاحات

رفعت أرقام كابيتال توصيتها لسهم موانئ دبي العالمية إلى «شراء» من «احتفاظ» والسعر المستهدف 22 دولاراً.

يعتمد مجلس إدارة شركة دار التكافل الأحد بالتمرير البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

يعقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية اجتماعاً الاثنين للموافقة على البيانات المالية المدققة للعام الماضي.

تبحث الجمعية العمومية لشركة «ريم للاستثمار» في 10 أبريل مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 14% من رأس مال الشركة المدفوع.

تنظر الجمعية العمومية لشركة أركان لمواد البناء في 8 أبريل في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5% من رأس المال بقيمة إجمالية 43.75 مليون درهم عن 2018.

يجتمع مصرف أبوظبي الإسلامي في 24 مارس للنظر في انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب له إضافة إلى موضوعات عامة لا تؤثر على سعر السهم.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «الظفرة للتأمين» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس المال بما يعادل 35 فلساً للسهم بقيمة إجمالية 35 مليون درهم وذلك عن 2018.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل 20 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية 20 مليون درهم عن 2018.