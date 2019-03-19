«الإمارات دبي الوطني ريت» مستمرة في إعادة شراء أسهمها

المصدر: دبي- البيان

استمرت شركة الإمارات دبي الوطني ريت للاستثمار وإدارة العقارات، التابعة لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة أصول المحدودة، في تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهمها الذي أعلنت عنه في 19 فبراير الماضي، ويستمر من 21 فبراير الماضي إلى 30 سبتمبر العام الجاري.

وأعلنت الشركة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي أنها أعادت شراء 25 ألف سهم، بسعر 0.575 درهم للسهم امس الأول، وألغتها في إطار هذا البرنامج. وأعلنت الشركة أنها اشترت تلك الأسهم عن طريق وسيطها، شركة انتيجريتيد سيكوريتيز المحدودة. وجاء في البيان أنه بعد تلك الصفقة، أصبحت أسهم الشركة 252 مليوناً و 382 ألفاً و 724 سهماً، وبالتالي فهي تمثل إجمالي عدد حقوق التصويت.