تباين أداء الأسهم مع ترقب توزيعات العقار

المصدر: Ⅶ أبوظبي- رامي سميح

تحركت الأسواق المحلية بشكل عرضي في تعاملات أمس، وسط شح السيولة وغياب المحفزات وتراجع شهية المستثمرين عن الاستثمار واستمرار ترقبهم لتوزيعات شركات العقار.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.14% عند مستوى 2577.86 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والسلع والتأمين، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.41% إلى مستوى 4977.56 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 153.15 مليون درهم، منها 89 مليون درهم في دبي، و64.15 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 97.2 مليون سهم، موزعة بواقع 69 مليون سهم في دبي، و28.2 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 2119 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.85%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.46%، وتماسك قطاع العقار بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 0.43% و«ديار» 3.58%، مقابل تراجع «أرابتك» 0.47% و«داماك» 1.43% و«إعمار للتطوير» 1.05% و«إعمار مولز» 1.11% و«الاتحاد العقارية» 1.13%.

في المقابل، انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.83% مع انخفاض سهم «دبي للاستثمار» 1.43% و«سوق دبي المالي» 3.22% و«شعاع كابيتال» 2.74%، فيما هبط قطاع النقل بنسبة 1.56% نتيجة تراجع سهم «العربية للطيران» 0.98% و«أرامكس» 2.08%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 15.17 مليون درهم، ليغلق عند 4.76 دراهم، تلاه سهم جي إف إتش بتداولات 14.6 مليون درهم، ليصل إلى 0.947 درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة بقيمة 12.7 مليون درهم، ليقفل عند 4.62 دراهم. وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 14.82% إلى 4.26 دراهم، فيما كان سهم تكافل الإمارات الأكثر تراجعاً بنسبة 8.64% مغلقاً عند 1.48 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.3% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.97%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.31% و«أبوظبي الإسلامي» 2.33%، و«الاتحاد الوطني» 0.93%. وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.83% مع انخفاض سهم «الدار» 1.04% و«إشراق» 0.24%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.07% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 0.61% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.72%.

وحل سهم «الدار العقارية» في صدارة الأنشط مستقطباً سيولة بنحو 20 مليون درهم، ليغلق عند 1.91 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بتداولات بلغت 15.86 مليون درهم، ليقفل عند 14.36 درهماً، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 8 ملايين درهم، ليصل إلى 4.4 دراهم.

وتصدر سهم «العربي المتحد» الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 9.24% إلى 1.3 درهم، وفي المقابل، فيما كان سهم «العالمية القابضة»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.65% ليغلق عند 0.95 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 6.8 ملايين درهم، منها 4.2 ملايين درهم للأجانب، و1.8 مليون للخليجيين، و769 ألف درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 6.8 ملايين درهم.

ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار 2.4 مليون درهم، موزعة بواقع 1.72 مليون درهم في دبي، و693 ألف درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 2.4 مليون درهم، منها 1.72 مليون درهم في دبي، و693 ألف درهم في أبوظبي.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة المحافظة على كلمة السر الخاصة بتداولاتهم في الأوراق المالية عبر الإنترنت من أجل حماية استثماراتهم، مشددة على ضرورة الحرص على عدم ضياعها أو نشرها في أية وسيلة مما قد يعرض المستثمرين لاستغلال حقوقهم رغماً عنهم.

إفصاحات

تجتمع مجالس إدارات شركات «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» الأربعاء للموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أنشطة الشركة واعتماد البيانات المالية عن عام 2018، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد والبحث في مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي.

تعقد «دبي للاستثمار» اجتماع الجمعية العمومية في 17 أبريل لمناقشة النتائج السنوية وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (10 فلوس للسهم بقيمة 425.20 مليون درهم) عن العام الماضي.

يتخذ مجلس إدارة «الخليجية للاستثمارات العامة» قراراً بالتمرير الأربعاء لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

تعقد العربية الإسكندنافية للتأمين - تكافل «اسكانا للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 15 أبريل لمناقشة النتائج السنوية، وبحث استخدام فائض حساب المشتركين بـ 9.9 ملايين درهم من خلال عكسه على القرض الحسن المستحق لحساب المساهمين، وبيع عقار عائد للشركة وتقديم مساهمات طوعية.

وافق مجلس إدارة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» على خطة الشركة لعام 2019، وإعادة هيكلة رأس المال، وتحديد موعد الجمعية العمومية يوم 18 أبريل المقبل.

أعلنت «عُمان للتأمين» قائمة تضم 10 مرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارتها.

وافقت عمومية «الصفوة مباشر» على إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي إذا وافق على ذلك مجلس الإدارة بعد دراسة الموضوع مستقبلاً، وتكليف مجلس الإدارة بدراسة شراء الشركة لأسهمها بالأموال الزائدة عن حاجتها وتقليل رأس المال نتيجة لذلك، ودعوة العمومية لعرض ذلك على المساهمين.

تناقش عمومية «أجيليتي للمخازن العمومية» المدرجة ببورصتي دبي والكويت 2 أبريل المقبل توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15% أرباحاً نقدية للعام الماضي، و15% أسهماً مجانية.

قالت «الإثمار القابضة» المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت إن أعضاء مجلس الإدارة يقومون بمناقشة عملية إعادة رسملة الشركة خلال العام الجاري ومراجعة الخطط التي تتضمن إعادة هيكلة رأس المال الحالي لإيقاف الخسائر المتراكمة مقابل رأس المال، لافتة إلى أن المساهم الرئيسي فيها اقترح زيادة رأس المال إلى 300 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

صادقت الجمعية العمومية لبنك «أم القيوين الوطني» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال بواقع 11 فلساً للسهم بما يعادل 203.28 ملايين درهم عن العام 2018.

تعقد «مجموعة الشارقة» اجتماع الجمعية العمومية في 9 أبريل للنظر في عدم مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة 2018.

وافق مجلس إدارة شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» على عقد الجمعية العمومية السنوية للشركة في 14 أبريل المقبل بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» استقالة لورانت دي شازياوكس، الرئيس المالي بالإنابة من منصبه.

تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «رأس الخيمة العقارية» التي كان مقرر انعقادها أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يعقد الاجتماع الثاني في 24 مارس الجاري.

يجتمع مجلس إدارة شركة «الدار» العقارية الأربعاء لانتخاب رئيس لمجلس إدارة الشركة ونائب له.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للمشاريع الطبية» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال عن العام 2018.