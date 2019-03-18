بدء منع تداولات المطلعين

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت اعتباراً من أمس عملية منع تداول المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية وذلك إلى حين الإفصاح عن البيانات المالية عن الربع الثالث من العام الجاري.وأكدت الأسواق وجوب التزام الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة بتطبيق القرار وذلك حتى تاريخ الانتهاء من إفصاحها عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2019. ويأتي قرار الأسواق المالية بحظر تداولات المطلعين استناداً لأحكام المادة /‏ 14 /‏ من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2001.