استحقاقات الأرباح تضغط على سوق دبي و«القيادية» تدعم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق أبوظبي مدعوماً بنشاط ملحوظ على الأسهم القيادية، فيما هبط سوق دبي على أثر استحقاقات توزيعات الأرباح لبعض الأسهم الكبرى.

وارتفع سوق أبوظبي 1.69% إلى 4997.56 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع، فيما تراجع سوق دبي بنحو 0.78% عند مستوى 2574.21 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والعقار.

ووصلت سيولة السوقين إلى 2.65 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار في دبي، و1.35 مليار في أبوظبي، وجرى التداول على 1.2 مليار سهم منها 733.6 مليوناً في دبي، و455 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 18.78 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بـ 444.5 مليون درهم، منها 441.7 مليون درهم للخليجيين، و2.8 مليون درهم للعرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بـ 444.4 مليون درهم، موزعة بواقع 196.6 مليون درهم للأجانب، و247.92 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

وعزّز ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك بنسبة 2.27% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 4.32%، في مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 1.61% و«أبوظبي الإسلامي» 5.49% و«الاتحاد الوطني» 1.29%. وزاد قطاع العقار بنسبة 6.2% بعد ارتفاع سهم «الدار» 7.82%، في المقابل انخفاض «إشراق» 2.79% و«رأس الخيمة العقارية» 2.8%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.48% مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما صعد قطاع الطاقة 0.4% بدعم ارتفاع «طاقة» 10.34%، و«أدنوك للتوزيع» 0.46%، فيما انخفض «دانة غاز» 2.42%.

وتصدر سهم «الدار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة 236.4 مليون درهم، ليغلق عند 1.93 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بـ 212.54 مليون درهم، ليصل إلى 14.5 درهماً، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بلغت 206.8 ملايين درهم، ليقفل عند 4.3 دراهم.

وحقق سهم «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 10.34% مغلقاً عند 0.96 درهم، تلاه «بلدكو» 8.25% إلى 0.433 درهم، ثم «الدار» 7.82% إلى 1.93 درهم، فيما كان أبوظبي للتكافل الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 3.15 دراهم، تلاه القدرة القابضة 9.42% إلى 0.76 درهم، ثم أم القيوين للاستثمارات بنسبة 9.28% ليغلق عند 0.88 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بـ 150 مليون درهم، موزعة بواقع 144.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و5.5 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بـ 150 مليون درهم، منها 146.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و3.16 ملايين درهم محصلة بيع العرب.

سوق دبي

وفى دبي تراجع قطاع العقار 1% بضغط «إعمار العقارية» 2.95% و«الاتحاد العقارية» 5%، وديار«5.37%، في مقابل ارتفاع «إعمار مولز» 7.14% و«إعمار للتطوير» 0.79% و«داماك» 0.72%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 2.4% نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 8.7%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 3.35%.

وارتفع قطاع الاستثمار 6.4% مع صعود «دبي للاستثمار» بنسبة 9.38%، فيما تراجع «سوق دبي المالي» و«شعاع» بنحو 1.4% و3.24% على التوالي، كما زاد قطاع النقل 5.3% بدعم «أرامكس» 10.34%، رغم تراجع «العربية للطيران» 1% و«الخليج للملاحة» 0.76%.

وحل سهم «دبي الإسلامي» في صدارة الأنشط مستقطباً نحو 240.75 مليون درهم، ليغلق عند 4.72 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بـ 191.7 مليون درهم، عند 4.6 دراهم، ثم «جي إف إتش» بـ 186.12 مليون درهم، متراجعاً 2.9% إلى 0.93 درهم.

وسجل «الاستشارات الدولية» أكبر ارتفاع بـ 14.38% إلى 0.366 درهم، تلاه «الرمز كوربوريشن»، 13.98% إلى 1.06 درهم، ثم «أرامكس»، بنسبة 10.35% إلى 4.8 دراهم، فيما كان «دبي للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 3.33 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنسبة 8.7% إلى 4.72 دراهم، ثم «دار التكافل» بنسبة 7.5% إلى 0.54 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون أيضاً نحو الشراء، بـ 442.13 مليون درهم، منها 436.13 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع بـ 442.13 مليون درهم، منه 341.14 مليوناً محصلة بيع الأجانب.

115 مليوناً مشتريات المؤسسات في دبي

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 115.67 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي بصافي استثمار 23.2 مليون درهم، بينما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل في دبي بصافي استثمار 115.67 مليون درهم، واتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 23.2 مليون درهم.