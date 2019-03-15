عمومية «أبوظبي الإسلامي» توزّع 994 مليوناً نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

أقرّت عمومية مصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 27.38% عن عام 2018، أي ما يمثل 39.76% أو 994 مليون درهم من الأرباح الصافية التي حققها المصرف في عام 2018، وانتخب المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، أول من أمس، مجلسَ إدارة جديداً لمدة 3 سنوات.

ويضم جوعان عويضة سهيل عويضة الخيلي، وخميس محمد خميس بوهارون الشامسي، وخليفة مطر خليفة قرونة المهيري، ونجيب يوسف فياض، وعبد الله علي مصلح جمهور الأحبابي، وظاعن محمد ظاعن محاسون الهاملي، وفيصل سلطان ناصر سالم الشعيبي، كما اعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2018.

وقال جوعان الخيلي: «يسرّنا الإعلان عن انتخاب مجلس إدارة جديد يحظى بتمثيل قوي من مساهمي الأغلبية، وعدد من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وإننا على ثقة تامة بالأعضاء الجدد وقدرتهم على دعم المصرف لمواصلة ترسيخ مكانته بوصفه مصرفاً رائداً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الأعضاء السابقين على جهودهم الثمينة في دعم مسيرة المصرف خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «على الرغم من تحديات السوق والمنافسة داخل القطاع المصرفي، فإن المصرف نجح في اختتام عام 2018 بالنجاحات والإنجازات، محققاً نمواً في الإيرادات وصافي الأرباح، واستثمر المصرف بقوّة في تبني الحلول التكنولوجية الجديدة بهدف تمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية ضمن تجربة متميّزة توفر لهم مزيداً من المرونة والراحة والأمان، وحرص المصرف على تطوير منصّاته المصرفية الرقمية ومنتجاته المتميّزة الحائزة على الجوائز، الأمر الذي انعكس جلياً في استقطاب أكثر من 60 ألف عميل جديد إلى المصرف خلال العام 2018».

وتابع: «حقق المصرف خلال العام الماضي العديد من الإنجازات، من بينها إصدار حقوق الأولوية الناجح وإصدار صكوك غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال، حيث لمسنا رغبة قوية من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين».

وأوضح: «لم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا الالتزام الكبير والعمل المتواصل الذي أظهره زملائي الكرام في فريق العمل، فهم لم يدخروا وسعاً في توظيف خبراتهم الواسعة إلى جانب حرصهم الشديد على خدمة عملائنا وتلبية متطلباهم، ليواصل المصرف مسيرته الناجحة. ويأتي تعيين مازن منّاع رئيساً تنفيذياً للمصرف مؤشراً على طموحاتنا الواسعة نحو تحقيق مزيد من النمو».

وشهدت أرباح المصرف الصافية في 2018 ارتفاعاً بنسبة 8.7% إلى 2.5 مليار درهم، مقارنةً مع السنة المالية 2017.

تحوّل رقمي

يقوم مصرف أبوظبي الاسلامي حالياً بتنفيذ برنامج تحوّل رقمي بهدف تعزيز الإنتاجية والارتقاء بالتجربة المصرفية للمتعاملين. وتمثّلت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في تدشين فروع «إكسبريس»، الجيل الجديد من الفروع التي تقدم تجربة مصرفية مميزة تجمع بين الخدمات الشخصية والتقنيات الرقمية المتطورة. ويجري حالياً تنفيذ أكثر من 95% من المعاملات المصرفية من خلال المنصّات الرقمية التابعة للمصرف، بما في ذلك تنفيذ متوسط 2 مليون معاملة عبر الأجهزة المتحركة شهرياً.