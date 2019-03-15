سوق أبوظبي بأكبر مكاسب يومية منذ يونيو 2016

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية، أداءها المتباين للجلسة الثالثة على التوالي، في ختام تعاملات أمس، وصعد سوق أبوظبي بأكبر وتيرة يومية منذ يونيو 2016، مقترباً من حاجز 5 آلاف نقطة، بدعم المكاسب القوية لسهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، فيما هبط سوق دبي، إثر تعرضه لعمليات جني أرباح استهدفت الأسهم القيادية.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 3.69 %، أو ما يعادل 177.73 نقطة، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 33 شهراً، ليغلق عند 4997.56 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بنحو 0.99 %، فاقداً 25.61 نقطة، ليصل إلى 2574.21 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والبنوك.

واقتربت السيولة الكلية في السوقين من مليار درهم، بعد بلوغها 995.2 مليون درهم، موزعة بواقع 507.8 ملايين في أبوظبي، و487.35 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 501.3 مليون سهم، منها 159.1 مليوناً في أبوظبي، و342.2 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 5706 صفقات.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 4.3 %، مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 6.46 %، و«الاتحاد الوطني» 0.94 %، و«أبوظبي التجاري» 0.11 %، و«العربي المتحد» 14.42 %، فيما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 5.24 %، على إثر ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

بينما في المقابل، تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.32 %، نتيجة انخفاض «إشراق» 2.79 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.74 %، و«منازل» 1.2 %، فيما استقر «الدار» دون تغيير.

وهبط قطاع الطاقة بنحو 0.9 %، مع تراجع «دانة غاز» 2.54 %، رغم ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.85 %.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة، مستقطباً سيولة بنحو 121.1 مليون درهم، ليغلق عند 14.5 درهماً، ثم سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بتداولات 102.1 مليون درهم، ليصل إلى 4.3 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 59.4 مليون درهم، ليقفل عند 9.19 دراهم. وحقق سهم «البنك العربي المتحد» أكبر نسبة ارتفاع، فيما سجل سهم «أم القيوين للاستثمارات العامة»، أكبر وتيرة هبوط، بنسبة 9.28 %، ليغلق عند 0.88 درهم.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.15 %، مع هبوط «إعمار العقارية» 2.13 %، و«ديار للتطوير» 4.29 %، و«الاتحاد العقارية» 2.74 %، و«إعمار للتطوير» 1.04 %، في مقابل ارتفاع «داماك» و«أرابتك» و«إعمار مولز» بنحو 2.19 % و1.42 % و1.12 % على التوالي.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.87 %، مع تراجع «دبي الإسلامي» 6.53 %، رغم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.49 %. فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.07 %، مع صعود «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال» بنحو 4.48 % و1.23 %. وزاد قطاع النقل هامشياً، مع ارتفاع «أرامكس» 0.42 %.

وتصدر «جي إف إتش»، النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 147.6 مليون درهم، ليغلق عند 0.93 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية»، بتداولات 88.7 مليون درهم، ليقفل عند 4.6 دراهم، ثم سهم «دبي للاستثمار»، بسيولة 58.35 مليون درهم، ليصل إلى 1.4 درهم. وحقق سهم «الرمز كوربوريشن»، أكبر نسبة ارتفاع، بنحو 13.98 %، ليغلق عند 1.06 درهم، فيما كان «الإثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.86 %، إلى 0.26 درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 2.34 %، تعادل 72.37 نقطة، ليغلق عند 3160.58 نقطة، بعد التداول على 715.2 ألف سهم، بقيمة 7.39 ملايين دولار، من خلال 351 عملية.

وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 2995 عقد، بقيمة 1.4 مليون درهم، من خلال 12 عملية، حيث ارتفعت عقود «إعمار مولز» 1.12 %، و«داماك» 2.2 %، و«دبي الإسلامي» 0.4 %، فيما تراجعت عقود «إعمار العقارية» 2.13 %.

الأجانب والمؤسسات

مالت تداولات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 127.8 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 127.8 مليون درهم، منها 106.29 ملايين للمواطنين، و17.59 مليوناً للعرب، و3.9 ملايين للخليجيين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 24.8 مليون درهم في دبي، و45.03 مليون في أبوظبي، فيما مال الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 24.8 مليون في دبي، و45.03 مليون في أبوظبي.



إفصاحات

* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 17 مارس الجاري. وقال السوق، في تعميم أمس، إن الحظر سيستمر لحين إفصاح الشركات الكامل عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري. وعمم السوق القرار على جميع الشركات المدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.

* دعا مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال» المساهمين لحضور الجمعية العمومية أول أبريل 2019 لمناقشة خطة إعادة الهيكلة، والموافقة على تخويل مجلس الإدارة بتصفية /‏إغلاق /‏ بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابعة حسب متطلبات الهيكلة، واستمرار النشاط بعدما لحقت بها خسائر بلغت أكثر من نصف رأس مالها المصدر.

* اعتمدت الجمعية العمومية لشركة دبي للتأمين توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال وبما يعادل 30 فلساً للسهم بإجمالي 30 مليون درهم، وتحويل 7 ملايين درهم من الأرباح المدورة السنوية إلى الاحتياطي العام.

* وافقت الجمعية العمومية للمصرف الخليجي التجاري المدرج في بورصتي البحرين ودبي على استقطاع مبلغ 65.87 دينار بحريني للاحتياطي القانوني أي ما نسبته 10% من الأرباح الصافية وفقاً للنظام الأساسي، وترحيل 405.57 دَنَانير إلى الأرباح المستبقاة، واعتماد النتائج السنوية.

* أعلنت شركة تكافل الإمارات عن استقالة عبدالله صبحي عطاطرة من منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 14 مارس الجاري، ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء المقبل لمناقشة الاستقالة وتعيين عضو جديد.

* تعقد الشركة العالمية القابضة في 10 أبريل المقبل اجتماع الجمعية العمومية للنظر في عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

* قرر مجلس إدارة «دانة غاز» عقد اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل المقبل للنظر في النتائج السنوية لعام 2018.

* اقترح مجلس إدارة «ريم للاستثمار» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 14% من رأس المال المدفوع وذلك عن العام 2018.



















































