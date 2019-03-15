442 مليون درهم مشتريات الخليجيين في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عمد المستثمرون العرب والخليجيون إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، في وقت سعى فيه الأجانب لجني الأرباح لاقتناص الفرص مع تداول الأسعار عند مستويات مغرية.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بـ 444.5 مليون درهم، منها 441.7 مليوناً للخليجيين، و2.8 مليوناً للعرب، بينما اتجه الأجانب والمواطنون نحو البيع، بـ 444.4 مليوناً بواقع 196 مليون درهم للأجانب، و247 مليوناً للمواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بـ 115.67 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار 23.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في دبي بـ 115.67 مليون درهم، فيما مالوا نحو الشراء في أبوظبي بـ 23.2 مليون درهم.