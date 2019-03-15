94.9 مليوناً أرباحاً أوصت «البحيرة الوطنية للتأمين» بتوزيعها

المصدر: دبي - البيان

رفع مجلس إدارة شركة البحيرة للتأمين توصية إلى الجمعية العمومية بتخصيص الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 94.95 مليون درهم - 3.55 ملايين درهم احتياطي قانوني بنسبة 10% من صافي أرباح السنة، و91.40 مليون درهم أرباح مستبقاه ترحل إلى عام 2019.

كانت شركة البحيرة الوطنية للتأمين حققت نتائج فنية جيدة خلال عام 2018 على الرغم من اقتطاع احتياطيات مالية إضافية. وساهمت السياسة الاكتتابية والاستثمارية المحافظة التي تنتهجها الشركة في الحفاظ على أداء مالي جيد. كما أن تطبيق المعيار رقم (9) «الأدوات المالية» أضاف متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الأدوات المالية مما أدى إلى تعزيز الاحتياطيات المالية للشركة.

وقال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة إن الأقساط المكتتبة بلغت 496 مليون درهم للسنة المنتهية في 2018 مقارنة بـ 537 مليون درهم للسنة المنتهية في 2017، حققت الشركة أرباحاً فنية بلغت 26 مليون درهم مقارنة بـ 31 مليون درهم لعام 2017. وبلغ صافي الأرباح 35 مليون درهم للسنة المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2018 مقارنة بـ 52 مليون درهم في نهاية عام 2017. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 635 مليون درهم في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بـ 664 مليون درهم في نهاية عام 2017. كما بلغ إجمالي أصول الشركة 1,734 مليون درهم في 31/‏‏12/‏‏2018 مقابل 1,757 مليون درهم في 31 ديسمبر 2017.

وأكدت الشركة حرصها على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء.