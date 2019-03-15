«نتورك إنترناشيونال» تعتزم الإدراج في سوق لندن

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال»، التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أنها تقوم بدراسة خيار المضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق لندن للأوراق المالية.

وذكرت الشركة، ومقرها دبي، في بيان أمس، أنه حالما يتخذ مساهمو الشركة قرار المضي قدماً في هذه الخطوة، سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب، بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

وأضافت أنه سيجري تداول أسهمها في السوق الرئيسة ببورصة لندن، على ألا تقل نسبة التداول الحر عن 25 % من أسهم رأس المال المصدر، ما يجعلها جديرة بإضافتها في مؤشرات فوتسي المملكة المتحدة.

وقبل الإدراج، سيعاد تسجيل الشركة، كشركة عامة محدودة بالأسهم، وتعاد تسميها لتصبح نتورك إنترناشيونال القابضة. وقال سيمون هاسلام، الرئيس التنفيذي للشركة، إن إعلان الطرح الأولي، يشكل الخطوة المشوقة التالية من رحلة الشركة، وثمرة العمل الجاد والالتزام الراسخ لجميع موظفيها. وأتطلع قدماً إلى الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول خططنا الطموحة.

الجيل التالي

وأضاف: «يستند أساس نجاح الشركة إلى منصتها التقنية الخاصة، التي طورتها من الجيل التالي، والتي تتسم بأنها عابرة للحدود الإقليمية، ومؤهلة للمزيد من النمو، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تم توظيفها فيها. كذلك، حقق نموذج الأعمال المتنوع نمواً كبيراً في الإيرادات بأرقام من خانتين، وهوامش ربح مرتفعة، ومعدل كبير للتحول، بعيداً عن استخدام النقود خلال السنوات الثلاث الماضية».

بدوره، قال رون خليفة رئيس مجلس الإدارة القادم للشركة: «تحظى الشركة بسجل حافل على هذين الصعيدين، الأمر الذي مكّنها من بناء مكانة رائدة في أسواق منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، اللتين تعتبران الأضعف في العالم، لناحية انتشار خدمات الدفع الإلكترونية».

فريق الإدارة

وأضاف:«لعب عبد الله قاسم دوراً محورياً في نجاح الشركة حتى الآن، ويشرفني أن تؤول إليّ مهام رئيس مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة من نموها.

كما يسعدني التعاون مع فريق الإدارة، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع المدفوعات، ويمتلك دراية عميقة بالمناطق التي تعمل فيها الشركة، وأنا متحمس لإعلان اليوم، الذي يتضمن الكشف عن احتمال حصول الشركة على إدراج ممتاز في بورصة لندن للأوراق المالية، أن يفتح أبواب الشركة أمام مساهمين جدد، للاستفادة من سجلها المتميز في النمو التصاعدي».

وبدوره، قال عبد الله قاسم رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة: «لقد تمكنّا معاً من تحقيق مكانة رائدة في سوق المدفوعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار 25 عاماً. واستطعنا خلال تلك الفترة، تحقيق نمو كبير مع بناء التقنيات والخبرات الضرورية للاستفادة من التحول الهيكلي السريع من المدفوعات النقدية إلى الرقمية.

ودعمنا ذلك بنموذج عمل متنوع، عبر مختلف الحلول والمناطق الجغرافية، عدا عن إلمامنا العميق بالأسواق المحلية، وتركيزنا على الابتكار المدفوع بالطلب المتوقع من قبل العملاء». وتابع: «أترك الشركة اليوم بين يدي فريق إداري وتنفيذي قوي، مع دخولها مرحلة جديدة من نموها. ولا شك لدي أن نتورك إنترناشيونال ستواصل قصة نجاحها كجزء محوري في مسار المنطقة نحو تبني تقنيات الدفع الرقمية».

50 سوقاً

تعتبر نتورك إنترناشيونال، التي تأسست في عام 1994، أكبر شركة لحلول الدفع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتغطي عملياتها أكثر من 50 سوقاً، وهي مملوكة بشكل مشترك لبنك الإمارات دبي الوطني - أكبر بنوك دبي - وشركتي الاستثمار المباشر واربورج بينكوس وجنرال أتلانتيك.

وفي عام 2018، بلغ الحجم الإجمالي للمعاملات التي عالجتها المجموعة لأكثر من 65 ألف تاجر، نحو 40 مليار دولار، كما عالجت 681 مليون معاملة لجهات الإصدار، وأكثر من 13 مليون بطاقة لأكثر من 220 مؤسسة مالية. وحققت نتورك إنترناشيونال، إيرادات بقيمة 298 مليون دولار في 2018، مع وصول الأرباح الأساسية إلى 152 مليون دولار.