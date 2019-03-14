«الإمارات الإسلامي» يفتتح فرعاً رئيسياً في أبوظبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» افتتاح فرعه الرئيسي الجديد في «برج ويف» بمنطقة كورنيش الخالدية في العاصمة أبوظبي.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان؛ وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»؛ وصلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»؛ ونورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، وعدد من كبار المسؤولين في إدارة المصرف.

وقال هشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا افتتاح فرعنا الجديد في العاصمة أبوظبي تعزيزاً لالتزامنا بتوسيع نطاق حضورنا في شتى أرجاء الدولة والعاصمة.

وفي ضوء التوسّع الذي تشهده شبكة فروعنا في أبوظبي، بات الإمارات الإسلامي يتمتع بكافة المقومات التي تتيح له الاستفادة من مكانة العاصمة الإماراتية كمركز مالي مرموق على امتداد منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد الذي يقدم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية المميزة، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، ليرفع عدد فروع «الإمارات الإسلامي» في الإمارات إلى 59 فرعاً، 9 منها في أبوظبي.

وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا تعزيز قدرتنا على تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات والأفراد في أبوظبي عبر شبكتنا التي تشهد توسعاً متواصلاً يعكس استراتيجيتنا لتوسيع انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانتنا كمصرف إسلامي مفضل في الدولة.

وقالت شما الحبسي، مديرة فروع أبوظبي في «الإمارات الإسلامي»: سيقدّم فرعنا الجديد حلولاً مصرفية يسيرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين والوافدين الذين يعيشون ويعملون في أبوظبي، حيث يأتي توسيع شبكة فروعنا في العاصمة إلى 9 فروع تأكيداً على التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للمتعاملين.