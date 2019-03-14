«دبي للاستثمار» توصي بتوزيع 10 % أرباحاً نقدية

المصدر: دبي - البيان

أوصى مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2018، بما يعادل 10 فلوس للسهم.

وأوضح بيان الشركة أمس، أنه من المقرر عقد الجمعية العمومية في 17 أبريل لمناقشة مقترحات مجلس الإدارة.

ووفقاً لحسابات «البيان الاقتصادي» يبلغ إجمالي التوزيعات المقترحة عن عام 2018 نحو 425.2 مليون درهم.

وتأثرت أرباح الشركة خلال 2018 بسبب فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية في إطار دورة السوق وبلغ صافي أرباح عائدة على المساهمين 651.4 مليون درهم فيما بلغ الربح التشغيلي 1.1 مليار درهم خلال 2018. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 4.252 مليارات درهم من خلال عدد أسهم بنحو 4.252 مليارات سهم، بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد.