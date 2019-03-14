«الإمارات دبي الوطني» يبدأ تسويق سندات بمليار دولار

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أمس أن بنك الإمارات دبي الوطني، بدأ تسويق سندات دائمة مقومة بالدولار بسعر استرشادي أولي في نطاق 6.375 و6.5 %.

وفوّض «الإمارات دبي الوطني» كل من «بي.إن.بي باريبا» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» وبنك أبوظبي الأول و«إتش.إس.بي.سي» و«نومورا» وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.

وسيكون الإصدار المزمع بقيمة مليار دولار، وسيتكون من سندات إضافية دائمة لدعم رأس المال الأساسي غير قابلة للاستدعاء مدتها 6 سنوات.

والسندات الدائمة مشابهة لأدوات الملكية من حيث إنها لا تحمل أجل استحقاق.