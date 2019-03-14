سوق دبي يصعد رغم عمليات جني الأرباح

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي هامشياً مع تصديه لعمليات جني أرباح استهدفت أسهم العقار، فيما تراجع سوق أبوظبي بضغط من هبوط سهم «اتصالات».

وصعد سوق دبي بنسبة 0.05% عند مستوى 2599.82 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات الاستثمار والنقل والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.86% إلى مستوى 4819.83 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والخدمات والسلع.

ووصلت سيولة السوقين إلى 520 مليون درهم، منها 347.5 مليون درهم في دبي، و172.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 178.4 مليون سهم، موزعة بواقع 136 مليون سهم في أبوظبي، و42.4 مليون سهم في دبي، وذلك عبر تنفيذ 3844 صفقة.

سوق دبي

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.93% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 2.29% و«سوق دبي المالي» 1.41%، وزاد قطاع النقل 5.12% بدعم ارتفاع «أرامكس 9.13% و«العربية للطيران» 0.33%، فيما استقر«الخليج للملاحة».

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 1% على أثر هبوط «إعمار العقارية» 1.26% و«أرابتك» 2.31% و«داماك» 2.14% و«ديار» 0.28% و«إعمار مولز» 0.56% و«الاتحاد العقارية» 1.35%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 1.58%. ونزل قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.05% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.2% بينما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.21%.

وسجل سهم الاستشارات المالية الدولية أكبر نسبة ارتفاع في دبي بنحو 14.37% مغلقاً عند 0.366 درهم، فيما كان سهم آن ديجيتال سيرفسس، الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.23% إلى 0.24 درهم.

وتصدر سهم أرامكس التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 198.12 مليون درهم، ليغلق عند 4.78 دراهم، وشهد السهم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة السهم 147.37 مليون سهم بسعر 4.09 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 602.63 مليون درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بسيولة 41.7 مليون درهم ليغلق عند 1.34 درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة 40 مليون درهم، ليصل إلى 5.05 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 4.07% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تماسك قطاع البنوك مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.15% وأبوظبي التجاري 0.44% و«الاتحاد الوطني» 0.38% في مقابل انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 2.43%.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.74% بفعل مكاسب سهم «الدار» بنسبة 2.12%. كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.26% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.17%، وحقق سهم «سوداتيل» أكبر ارتفاع بنسبة 2.78% إلى 0.37 درهم، فيما كان سهم «العربي المتحد» على رأس المتراجعين منخفضاً بنسبة 9.57% إلى 1.04 درهم.

وتصدر«أبوظبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 51 مليون درهم، ليغلق عند 4.42 دراهم، تلاه سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 37 مليون درهم، ليصل عند 16.04 درهماً، ثم سهم «الدار» بسيولة 36.18 مليون درهم، ليقفل عند 1.93 درهم.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 482.5 مليون درهم، منها 467.78 مليون درهم للخليجيين، و14.7 مليون درهم للعرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 482.5 مليون درهم، موزعة بواقع 340.95 مليون درهم للأجانب، و141.5 مليون درهم للمواطنين.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق بدبي بصافي استثمار 53.18 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع، في أبوظبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، فيما مال الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 53.18 مليون درهم، والشراء في أبوظبي بصافي استثمار 15 مليون درهم.

إرشادات

حرصاً على مدخراتك وضماناً لسلامة تعاملاتك تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية، التي يديرها أفراد غير مرخصين، وتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية، وذلك بحسب النشرة التوعوية لهيئة الأوراق المالية والسلع.

إفصاحات

أعلنت شركة أفكار كابيتال المحدودة، إلغاء إدراج صندوق المؤشرات المتداولة «Afkar S&P UAE UCITS ETF»، من سوق دبي المالي، اعتباراً من 1 أبريل 2019.

وافقت الجمعية العمومية لشركة الرمز كوبوريشن للاستثمار والتطوير، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، على تعديل بعض بنود النظام الأساسي الخاصة بشأن مكافأة مجلس الإدارة، بحيث لا تزيد على 10 % من الأرباح الصافية، إضافة إلى اعتماد النتائج السنوية.

قام المصرف الخليجي التجاري، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء 284.87 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة)، لترتفع من 103.74 ملايين سهم (9.88 % من الأسهم الصادرة)، إلى 104 ملايين سهم (9.91% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 12 مارس 2019.

يعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، اجتماع مجلس إدارة في 19 مارس الجاري، وذلك بعد اجتماع الجمعية السنوية لمساهمي الشركة مباشرة، وذلك لانتخاب مجلس إدارة الشركة ونائب له، وتشكيل لجان مجلس الإدارة للفترة من 2019 حتى 2022.

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، استقالة 5 أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وهم: الشيخ صقر بن حميد القاسمي، وعبد العزيز الزعابي، وحسين الزعابي، ويوسف على محمد، وأحمد الحوسني.

يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في 20 مارس الجاري، لمراجعة النتائج المالية عن العام الماضي 2018.

تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة «الاتحاد للتأمين» في 18 مارس الجاري، لمناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتاريخ الانعقاد.

تعقد شركة أركان لمواد البناء، اجتماع الجمعية العمومية في 2 أبريل القادم، للنظر في توزيع أرباح عن العام الماضي 2018، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.