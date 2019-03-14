مصرف أبوظبي الإسلامي يحصد جائزتين من «آي إف آر آسيا»

المصدر: أبوظبي- البيان

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز مجلة «آي إف آر آسيا» عن دوره المحوري في إصدار صكوك سيادية من شريحتين بقيمة 3 مليارات دولار لصالح جمهورية إندونيسيا، بما في ذلك الصكوك «الخضراء» المستخدمة لتمويل المشاريع المستدامة، والتي تعتبر أول صكوك من نوعها في العالم.

وحازت الصفقة التي تمت خلال فبراير 2018، واشتملت على أول إصدار خارجي للصكوك السيادية الخضراء، الجائزة عن فئة أفضل إصدار استثماري مسؤول اجتماعياً، وفئة أفضل إصدار إسلامي في سوق المال للعام.

وقال أمير رياض، رئيس قسم تمويل الشركات والاستثمار المصرفي لدى أبوظبي الإسلامي: «يعمل المصرف على توسيع أعماله في مجال تمويل الشركات والاستثمار المصرفي من خلال المشاركة في ترتيب صفقات تمويلية عالمية».