توعية بنك الفجيرة الوطني يستضيف منتدى لسيدات الأعمال الإماراتيات

المصدر: دبي- البيان

نظّم بنك الفجيرة الوطني ندوة تثقيفية حول الألماس والأحجار الكريمة لعملاء البنك من سيدات الأعمال الإماراتيات وعملاء وحدة «إن بي إف إلهام»، وأقيمت الندوة بالشراكة مع «دوسول باي داماني» وبتنظيم من معهد علوم المجوهرات الأمريكية للتعريف بقيمة الألماس ومميزاته.

وتعكس الفعالية جهود البنك الرامية إلى تعزيز دوره كشريك أساسي لسيدات الأعمال الإماراتيات عبر إعطائهن المعلومات القيّمة التي يحتجن إليها عند شراء الألماس.

وقالت زينب حسين إبراهيم، رئيسة وحدة «إن بي إف إلهام»: يسرّنا العمل مع أخصائيين في القطاع ومع «داماني» والمعهد الأمريكي من أجل تزويد عملاء وحدة «إن بي إف إلهام» من السيدات بالمعرفة اللازمة حول الألماس وقيمته.

وتشكّل المجوهرات والألماس أصولاً مهمة في الثقافة الإماراتية والسيدات الإماراتيات يستثمرن كثيراً فيها. لذا، كان من المهم لنا توفير منصة لتشارك المعرفة تشبه فعالية «سلسلة المعرفة» التي نقيمها.

وتعتبر هذه المبادرة المستوحاة من رؤية الشيخ زايد الهادفة إلى تمكين المرأة الإماراتية وتزويدها بأدوات النجاح اللازمة، خير مثال على جهودنا وسعينا إلى منح المرأة الإماراتية الموارد الضرورية لتتخذ قرارات مالية واعية. ووجهت الشكر لـ«داماني»، أحد شركائنا على جهودهم في تنظيم هذه الفعالية والحرص على نجاحها.