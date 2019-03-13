سوق دبي يواصل مكاسبه بدعم الأسهم القيادية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

واصل سوق دبي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات أمس مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية التي تصدرها «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما هبط سوق العاصمة بضغوط من «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، في وقت تخطت فيه سيولة السوقين 550 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 2598.48 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي 0.18% ليصل إلى 4861.67 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 553 مليون درهم، منها 206.5 ملايين درهم في دبي، و346.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 239.15 مليون سهم، موزعة بواقع 102.95 مليون سهم في دبي، و136.2 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 3898 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.6% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 0.21% و«إعمار مولز» 2.29% و«داماك» 2.19%، كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.68% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.34% و«سوق دبي المالي» 0.13%. وصعد قطاع النقل بنسبة 0.3% مع صعود «أرامكس» 0.69%، رغم تراجع «العربية للطيران» 0.11% و«الخليج للملاحة» 0.64%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.13% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.78%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنحو 1.08%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 61 مليوناً، ليقفل عند 5.06 دراهم، تلاه سهم إعمار العقارية بسيولة بقيمة 33.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.76 دراهم، ثم سهم «إعمار للتطوير» بسيولة قدرها 28 مليون درهم، واستقر عند 3.8 دراهم. وحقق سهم «دبي للاستثمار» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 2.34% إلى 1.31 درهم، فيما كان سهم دبي للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 3.33 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.1% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.15% و«الاتحاد الوطني» 0.38%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.22% وتراجع قطاع الاتصالات 0.48% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.26% مع نزول سهم «دانة غاز» 0.46%، في الوقت الذي استقر كل من «طاقة» و«أدنوك للتوزيع» من دون تغيير، وصعد قطاع العقار بنسبة 1.42% بدعم مكاسب «الدار» 1.61% بينما هبط «إشراق» 0.23%.

وحل «واحة الزاوية» في صدارة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 184 مليون درهم، من خلال صفقة واحدة، ثم سهم «الدار العقارية»، بتداولات 60 مليوناً ليصل إلى 1.89 درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة 21.13 مليون درهم، ليقفل عند 16.72 درهماً. وسجل سهم «بلدكو» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 8.25% ليغلق عند 0.43 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.57% إلى 3.2 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو التسييل في السوقين بصافي استثمار 13.8 مليون درهم، منها 10.3 ملايين للعرب و2.15 مليون درهم للأجانب، و1.35 مليون درهم للخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 13.8 مليوناً.

وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية حيث مالت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 10.7 ملايين، فيما اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 15.67 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 15.67 مليون درهم، ومالوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 10.7 ملايين.

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