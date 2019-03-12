الإمارات ضمن أقوى 18 سوقاً مالياً عالمياً 2030

المصدر: دبي ــ البيان

جاءت الإمارات ضمن أقوى 18 سوقاً مالياً في العالم بحلول 2030، بناءً على تقرير مستقبل الأسواق المالية العالمية حتى 2030 الصادر عن مؤسسة برايس وارتز كوبر أمس.

وشملت تلك الأسواق إلى جانب الإمارات، الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وسنغافورة والمكسيك واليابان وجنوب إفريقيا وإندونيسيا ونيجيريا وروسيا وكوريا الجنوبية والسعودية وهولندا وتايلاند.

وقسم التقرير أقوى الأسواق المالية العالمية حتى 2030 على أساس حجم الإصدارات من الأسهم من هذه الدول بحلول ذلك التاريخ، وتوقع أن يصل نصيب الإمارات من هذه الإصدارات 2% على مستوى العالم، بناءً على بيانات تم تجميعها من وحدة إيكونوميكس للمعلومات ومصادر أخرى.