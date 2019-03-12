أسهم دبي تستعيد مسار الصعود بدعم مشتريات أجنبية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

استعادت أسهم سوق دبي مسار الصعود في ختام جلسة أمس مستمدة الدعم من مشتريات أجنبية ومؤسساتية محدودة استهدفت الأسهم القيادية، فيما تماسك سوق أبوظبي بعد انخفاضه هامشياً على إثر تراجع أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% إلى مستوى 2591.89 نقطة، بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والاتصالات والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.03% إلى مستوى 4870.39 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والاستثمار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 275.4 مليون درهم، منها 128.4 مليون درهم في دبي، و147 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 111.2 مليون سهم، موزعة بواقع 71 مليون سهم في دبي، و40.2 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3277 صفقة.

سوق دبي

وعززت مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.15% بعد صعود «إعمار العقارية» 1.06% و«أرابتك» 1.4% و«ديار» 0.28% و«إعمار للتطوير» 0.26% و«إعمار مولز» 4.17%، كما قطاع البنوك بنسبة 0.22% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.09%، وذلك رغم تراجع «دبي الإسلامي» 0.58%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.63% على إثر ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.79% و«سوق دبي المالي» 0.26%، في المقابل انخفاض قطاع النقل مع هبوط «العربية للطيران» 0.22% مع استقرار سهمي «أرامكس» و«الخليج للملاحة».

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 30.3 مليون درهم ليغلق عند 4.75 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات قيمتها 23.8 مليون درهم، ليصل إلى 5.1 دراهم، ثم سهم «إعمار مولز» بسيولة 13 مليون درهم، ليقفل عند 1.75 درهم. وحقق سهم إعمار مولز أكبر نسبة ارتفاع 4.17% إلى 1.75 درهم، فيما جاء سهم أمانات على رأس المتراجعين بنسبة 3.52% إلى 0.96 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.37% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري بنسبة 0.44% لكل منهما، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.13% بعد تراجع سهم «دانة غاز» 0.23%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 4.17% بدعم مكاسب سهم «الدار» بنسبة 5.08% و«إشراق» 0.46%. كما أغلق قطاع الاتصالات مستقراً مع ثبات سهم «اتصالات» من دون تغيير.

وتصدر سهم الدار العقارية النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 34.84 مليون درهم، ليصل صوب 1.86 درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 31 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 16.8 درهماً، ثم سهم أبوظبي الأول حاصداً سيولة بنحو 27.24 مليون درهم، ليقفل عند 13.62 درهماً. وكان سهم الدار العقارية، الأكثر ارتفاعاً فيما سجل سهم سوداتيل أكبر نسبة تراجع بنحو 5.51% ليغلق عند 0.36 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 33.5 مليون درهم، منها 9.9 ملايين للعرب، و23.6 مليون درهم للأجانب، فيما المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 33.5 مليون درهم، موزعة بواقع 3.5 ملايين للخليجيين، و29.9 مليوناً للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 21 مليون درهم، منها 11.64 مليون درهم في أبوظبي، و9.35 ملايين درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 21 مليون درهم، موزعة بواقع 11.64 مليون درهم في أبوظبي، و9.35 ملايين في دبي.

ارتفاع



ارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.35% إلى 3106.12 نقاط بعد التداول على 199.04 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون دولار من خلال 156 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 9.8 ملايين عقد بقيمة 2.68 مليون درهم من خلال 32 عملية، وارتفعت عقود إعمار العقارية 1.06% والدار 5.08% وإعمار مولز 4.16% وموانئ دبي العالمية 1.8% ودبي للاستثمار 0.79% فيما تراجعت عقود داماك 0.72% وأبوظبي الأول 0.44%.

إفصاحات

Ⅶ يناقش مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» خلال اجتماعه الخميس، بدائل هيكلة رأس مال الشركة، وخطتها السنوية، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

Ⅶ دعا مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين المساهمين لحضور الجمعية العمومية 8 أبريل المقبل لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بإجمالي 30 مليون درهم عن العام الماضي.

Ⅶ عقد مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل اجتماعاً الأحد الماضي لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة.

Ⅶ اعتمد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية النتائج المالية السنوية، وحدد 17 أبريل 2019 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية.

Ⅶ حققت شركة المزايا القابضة، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، أرباحاً سنوية للعام الماضي 5.1 ملايين دينار كويتي مقابل أرباح 7.2 ملايين دينار في 2017، بانخفاض 29.4%.

Ⅶ أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة «سيكو» خلال فبراير الماضي، ليصل الرصيد النقدي ببورصة البحرين 3.19 ملايين دولار، و20.18 مليون دولار بسوق دبي.

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» في 17 مارس الجاري للنظر في توزيع أرباح على المساهمين وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وجدول أعمالها.