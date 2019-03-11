«الفجيرة الوطني» يعتزم إصدار سندات بـ 1.3 مليار درهم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يعتزم بنك الفجيرة الوطني رفع رأس ماله من الطبقة الأولى من خلال إصدار سندات بقيمة 350 مليون دولار ( 1.28 مليار درهم) في العام الجاري وسط نمو ورقمنة عملياته، وذلك وفقاً لما نقلته بلومبيرج عن فينس كوك الرئيس التنفيذي للبنك. وأضاف أن البنك ينتظر الوقت المناسب لطرح السندات في السوق، موضحاً أن الوقت يبدو مناسباً والمسألة التي يفكر بها الجميع هي ماذا سيحدث لأسعار الفائدة.

وكان البنك حول من قبل سندات إلى أسهم وسدد مديونيات من الطبقة الثانية في نوفمبر الماضي. وكان البنك سجل أفضل أرباحه في العام الماضي التي بلغت 1.1 مليار درهم، أو بارتفاع 15.2% بينما وصلت الأرباح الصافية إلى 615.3 مليون درهم.

وأعرب كوك عن تفاؤله بأن البنك سوف يحقق نفس النمو في الإقراض والإيداعات في العام 2019، برغم البداية البطيئة في العام الجاري.