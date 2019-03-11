الأسهم تواصل التراجع والأنظار تتجه نحو توزيعات العقار

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية تراجعها في ختام جلسة أمس أثر تعرضها لضغوط بيع للأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك بالتزامن مع اتجاه الأجانب نحو التسييل مع استمرار حالة الترقب المسيطرة على معنويات المساهمين انتظاراً لتوزيعات شركات العقار.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.63% عند مستوى 2578.14 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والتأمين والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.86% إلى مستوى 4872 نقطة بضغط من أسهم البنوك والعقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 310.5 ملايين درهم، منها 180 مليوناً في أبوظبي، و130.5 مليوناً في دبي، وجري تداول 158.4 مليون سهم، موزعة بواقع 81.26 مليوناً في دبي، و77.13 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.62% مع هبوط سهم «إعمار العقارية» 0.84% و«داماك» 0.72% و«ديار» 0.85% و«الاتحاد العقارية» 1.07%، فيما نزل قطاع البنوك بنسبة 0.61% إثر تراجع «دبي الإسلامي» 0.77% و«الإمارات دبي الوطني» 0.54%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1% بعد نزول سهم «سوق دبي المالي» 1.65% و«دبي للاستثمار» 0.78% و«شعاع كابيتال» 1.62%، فيما هبط قطاع النقل بنسبة 0.17% بعد انخفاض سهم «العربية للطيران» 0.43% و«الخليج للملاحة» 0.13%، واستقر «أرامكس» دون تغيير.

وتصدر سهم دبي الإسلامي التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 60.2 مليون درهم، ليغلق عند 5.13 دراهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات 19.3 مليون درهم، ليقفل عند 4.7 دراهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بسيولة بـقيمة 14.2 مليون درهم، ليصل إلى 0.37 درهم، وكان سهم أملاك الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.56% ليغلق عند 0.36 درهم، فيما سهم «دار التكافل» أكبر نسبة تراجع بنحو 3.09% ليصل عند 0.565 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك بنسبة 1.44% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.58% و«أبوظبي التجاري» 1.93%، فيما انخفض قطاع العقار بنسبة 0.87% مع تراجع «الدار العقارية» 1.12% بينما ارتفع «إشراق» 0.93%.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.44% بدعم مكاسب سهم «طاقة» بنسبة 10.34%، في مقابل هبوط «دانة غاز» 0.35% واستقرار «أدنوك للتوزيع». وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 51.47 مليون درهم، ليصل إلى 1.77 درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول بتداولات قدرها 27.14 مليون درهم، ليغلق عند 13.68 درهماً، ثم سهم اتصالات بتداولات بـ23.2 مليون درهم، واستقر عند 16.8 درهماً. وكان سهم «طاقة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.34% ليغلق عند 0.96 درهم، فيما كان سهم بنك الشارقة الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.77% إلى 0.94 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس، بصافي استثمار 22.17 مليون درهم، منها 6.13 ملايين درهم للعرب، و16 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو البيع، بصافي استثمار 22.17 مليون درهم، موزعة بواقع 5 ملايين درهم للأجانب، و17 مليون درهم للخليجيين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 17.5 مليون درهم، فيما مالت نحو البيع في سوق أبوظبي بصافي استثمار 49.27 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار 17.5 مليون درهم، ونحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 49.27 مليون درهم.

توعية

يتعين على المساهم أن يتأكد من كل ما يتم نشره أو الإعلان عنه من قبل الشركة المساهمة العامة التي يستثمر فيها، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، حتى تكون قراراته ومناقشاته مبنية على دراسة ومعلومات سليمة، بحسب هيئة الأوراق المالية والسلع.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال بالتمرير على البيانات الموحدة للشركة وتقرير المراجعة السنوية عن عام 2018، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 31 مارس الجاري بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

دعا مجلس إدارة شركة أمانات القابضة المساهمين لحضور الجمعية العمومية 24 مارس الجاري لمناقشة توزيع أرباح نقدية 1.5% من القيمة الاسمية لكل سهم (1.5 للسهم الواحد) عن العام الماضي.

صادق مجلس إدارة مصرف عجمان الخميس الماضي على الأعمال الاعتيادية للمصرف وإصدار قراراته حيالها.

ينظر مجلس إدارة شركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» في 13 مارس الجاري في مقترح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10% على المساهمين عن العام الماضي.

يعقد مجلس إدارة شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» اجتماعاً بعد غد لمناقشة التقارير والقوائم المالية للعام الماضي وبحث تخصيص أرباح عن 2018.

يجتمع مجلس إدارة «دانة غاز» بعد غد للنظر في سير عمليات الشركة في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية في أبريل 2019.

أعلن«بنك أبوظبي التجاري» أنه بالإشارة إلى البند رقم 4 من الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص من أجندة الجمعية العمومية، فإن مجلس إدارة البنك بعد الاندماج سيتشكل على النحو التالي:- عيسي محمد السويدي، معالي محمد الهاملي، علاء محمد عريقات، خالد ديماس السويدي، عائشة الحلامي، خالد حاجي خوري، عبدالله خليل المطوع، محمد حمد المهيري، سعيد المزروعي، كارلوس عبيد، حسين النويس.