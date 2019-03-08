الأجانب يعزّزون مشترياتهم لاقتناص الفرص

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عزّز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص مع تداول الأسعار عند مستويات جاذبة ومغرية إلى جانب التوزيعات النقدية السخية للشركات المدرجة.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بـ 53 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بـ 53 مليون درهم، منها 11.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و30.5 مليون للخليجيين، و11 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وتباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية.

حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بـ 50 مليون درهم، في حين اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بـ 40 مليون درهم، بينما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بـ 40 مليوناً، وإلى البيع في دبي بـ 50 مليوناً.