الأسواق تتراجع بفعل ضغوط بيع على العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عمقت ضغوط بيعية استهدفت الأسهم القيادية تراجع الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، في ظل مساعي بعض المستثمرين لجني الأرباح بعد سلسلة مكاسب كبيرة على وقع النتائج والتوزيعات السنوية.

وهبط سوق دبي بنحو 1.2% ليصل إلى 2594.52 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والاستثمار فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 1.26% إلى مستوى 4914.39 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 369.2 مليون درهم موزعة بواقع 214.3 مليوناً في أبوظبي و154.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 182.8 مليون سهم منها 79.24 مليوناً في أبوظبي و103.5 ملايين في دبي، وذلك من خلال تنفيذ 3708 صفقات.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط قطاع العقار بنسبة 2.21% مع تراجع «إعمار العقارية» 3.07% و«داماك» 2.11% و«أرابتك» 1.38% و«إعمار مولز» 1.18% و«إعمار للتطوير» 0.53%، فيما ارتفع «ديار» 0.28% و«الاتحاد العقارية» 0.27%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.22% نتيجة هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.6% و«دبي الإسلامي» 1.15%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنحو 0.55% مع انخفاض «سوق دبي المالي» 2.23% و«شعاع كابيتال» 1.45%.

فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير. في المقابل ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.33% مستمداً الدعم من مكاسب «أرامكس» بنحو 0.93% رغم تراجع «الخليج للملاحة» 0.25% و«العربية للطيران» 0.43%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 43.5 مليون درهم ليغلق عند 5.17 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 35.17 مليون درهم ليصل إلى 4.74 دراهم، وجاء «الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بسيولة 1.6% إلى 9.25 دراهم.

وحقق سهم «أمانات القابضة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 3.65% إلى 0.99 درهم، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.11% إلى 1.56 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.73% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.25% و«أبوظبي التجاري» 0.85% و«الاتحاد الوطني» 1.09%، كما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة بنحو 1.25% متأثراً بهبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.9% و«طاقة» 7.45% في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.46%، بينما صعد قطاع العقار بدعم رئيسي من صعود سهم «الدار العقارية» بنحو 0.56%.

وحل «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 55.23 مليون درهم ليقفل عند 13.9 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 26.6 مليون درهم ليصل إلى 9.34 دراهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة 24.2 مليون درهم ليغلق عند 16.8 درهماً.

ولم يرتفع في سوق أبوظبي سوى سهمي «الدار» و«دانة غاز»، فيما جاء سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» ضمن الأكثر تراجعاً بنحو 9.94% إلى 7.34 دراهم.

«ناسداك»

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 1.32% أو ما يعادل 41.89 نقطة ليغلق عند 3120.29 نقطة بعد التداول على 678.35 ألف سهم بقيمة 9.3 ملايين دولار من خلال 211 عملية.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنه بإمكان المساهمين الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أي من الأطراف ذات العلاقة، وذلك بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية أو طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، الثلاثاء المقبل، لمناقشة النتائج السنوية، وتحديد موعد وجدول الجمعية العمومية، مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.

* تعقد شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين اجتماع الجمعية العمومية في 31 مارس لمناقشة توزيع أرباح نقدية 75% من رأس المال بإجمالي 86.62 مليون درهم عن العام الماضي، وتحويل مبلغ 28.87 مليون درهم من الاحتياطي الإلزامي إلى حساب الأرباح المرحلة.

* دعت شركة الأغذية المتحدة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 25 مارس لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن العام الماضي.

* كشفت شركة أورينت يو أن بي تكافل عن انتهاء طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، الثلاثاء الماضي، وتقدم 7 أشخاص للترشح.

* تعقد شركة «أغذية» اجتماع الجمعية العمومية في 28 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال، وبقيمة 90 مليونا عن 2018.

* تعقد شركة «العالمية القابضة» اجتماع مجلس إدارة في 12 مارس لتحديد موعد وأجندة الجمعية العمومية بعد أخذ الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع، والموافقة النهائية على بنود الاستثمار الاستراتيجي.

* قرر مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة» حل اللجنة التنفيذية اعتباراً من 12 فبراير، وتعديل لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت بعد أن قدم الشيخ أحمد بن حميد استقالته من عضوية اللجنة وحل محله وسيم مكحل.