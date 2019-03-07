صحيفة ماليزية: تراجع أسهم بنك آر إتش بي بعد بيع «آبار» حصة فيه

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تراجعت قيمة أسهم بنك «آر إتش بي» بنسبة 4.9% لتصل إلى 5.43 رينجت أمس، بعد إعلان شركة «آبار للاستثمار» عن بيع جزء كبير من حصتها في أسهم البنك، وفق ما ذكرته صحيفة نيو ستريت تايمز الماليزية.

وكان سهم البنك المذكور من بين أكبر الخاسرين في بورصة ماليزيا في تعاملات أمس، بسبب رد فعل المستثمرين على قرار شركة آبار للاستثمار ببيع 191 مليوناً من أسهم البنك إلى صناديق أجنبية ومحلية.

وأفادت التقارير، بأن آبار للاستثمار تبيع أسهم البنك الماليزي بما يقارب أقل قيمة لها، مما يجعل قيمة الأسهم بين 1.04 و 1.06 مليار رينجت.وتبلغ الأسهم المباعة 191 مليون سهم تمثل 4.75% من أسهم البنك، مما يخفض حصة آبار للاستثمار إلى 10 % من إجمالي الأسهم.

وكانت شركة «آبار للاستثمار»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، قد أعلنت عن بيع أسهم بقيمة 260 مليون دولار من حصتها في بنك «آر إتش بي» الماليزي، وفق بيانات الصفقة التي حصلت بلومبرغ على نسخة منها. وتمثل تلك الأسهم حصة بنسبة 4.8% في البنك، من أصل حصة قدرها 14.75% تملكها آبار.

وعلى هذا الأساس يكون سعر السهم بين 5.43 و 5.54 رينجت.